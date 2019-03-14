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У Нью-Йорку застрелили боса мафіозного клану Гамбіно

Франческо Калі застрелили біля його будинку ввечері в середу
У Нью-Йорку застрелили 53-річного Франческо Калі. Він вважався главою клану Гамбіно, одного з найбільших мафіозних угруповань у місті.
У Нью-Йорку застрелили боса мафіозного клану Гамбіно Фото: EPA/UPG

Калі вбили о 9-й вечора за місцевим часом біля його будинку на Стейтен-Айленді. У нього вистрілили щонайменше шість-сім разів, повідомляє "Лівий берег".

За словами свідків, після стрілянини з місця злочину поїхав синій пікап, пише New York Post.

Поліція поки що не має підозрюваних. "Поки що нікого не затримано, ведеться розслідування", - заявили в поліції.

Клан Гамбіно - одна з п'яти найбільших і найвпливовіших "родин" італо-американської мафії. Її членів звинувачували в убивствах, лихварстві, організації азартних ігор, поширенні наркотиків.

2008 року Калі разом з десятками інших людей затримали за звинуваченням у рекеті. Він визнав провину у змові з метою вимагання й отримав 16 місяців в'язниці.

Нагадаємо, що італійські правоохоронці затримали боса неаполітанської мафії "Каморра" Марко Ді Лауро - одного з найбільш розшукуваних злочинців Італії.

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14 03 2019 10:59
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