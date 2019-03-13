У оборонному бюджеті США передбачається $250 млн на допомогу Україні

У офіційно оприлюдненому проекті оборонного бюджету США на 2020 рік передбачається надання Україні 250 млн доларів на цілі посилення безпеки і оборони в рамках програми "Ініціатива безпекової допомоги Україні".

У проекті бюджету йдеться, що ці кошти планують спрямувати "на підтримку Збройних Сил та національних сил безпеки України" і для заміни будь-якого озброєння та товарів оборонного призначення, які вже були надані Україні Сполученими Штатами, повідомляє у Facebook посольство України в США.

У посольстві підкреслили, що порівняно з бюджетним запитом на 2019 рік пропонована сума допомоги Україні збільшена на 50 мільйонів доларів.

Зазначається, що бюджетний запит має пройти обговорення в Конгресі США, де можуть вноситися зміни і доповнення, тому реальні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа.