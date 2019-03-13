У оборонному бюджеті США передбачається $250 млн на допомогу Україні
У проекті бюджету йдеться, що ці кошти планують спрямувати "на підтримку Збройних Сил та національних сил безпеки України" і для заміни будь-якого озброєння та товарів оборонного призначення, які вже були надані Україні Сполученими Штатами, повідомляє у Facebook посольство України в США.
У посольстві підкреслили, що порівняно з бюджетним запитом на 2019 рік пропонована сума допомоги Україні збільшена на 50 мільйонів доларів.
Зазначається, що бюджетний запит має пройти обговорення в Конгресі США, де можуть вноситися зміни і доповнення, тому реальні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа.
Також, президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів, який суттєво збільшує допомогу Україні на цей рік - майже до 700 мільйонів доларів. Переважна частина додаткових коштів буде спрямована на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків для надання військово-технічної підтримки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Сначала ты гоняешь Газпром в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров