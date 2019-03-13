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У оборонному бюджеті США передбачається $250 млн на допомогу Україні

Сума допомоги Україні збільшена на 50 мільйонів доларів
У офіційно оприлюдненому проекті оборонного бюджету США на 2020 рік передбачається надання Україні 250 млн доларів на цілі посилення безпеки і оборони в рамках програми "Ініціатива безпекової допомоги Україні".
У оборонному бюджеті США передбачається $250 млн на допомогу Україні Фото: з вільних джерел

У проекті бюджету йдеться, що ці кошти планують спрямувати "на підтримку Збройних Сил та національних сил безпеки України" і для заміни будь-якого озброєння та товарів оборонного призначення, які вже були надані Україні Сполученими Штатами, повідомляє у Facebook посольство України в США.

У посольстві підкреслили, що порівняно з бюджетним запитом на 2019 рік пропонована сума допомоги Україні збільшена на 50 мільйонів доларів.

Зазначається, що бюджетний запит має пройти обговорення в Конгресі США, де можуть вноситися зміни і доповнення, тому реальні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа.

Також, президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів, який суттєво збільшує допомогу Україні на цей рік - майже до 700 мільйонів доларів. Переважна частина додаткових коштів буде спрямована на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків для надання військово-технічної підтримки.

 

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13 03 2019 08:27
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