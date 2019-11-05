У Пакистані бойовики увірвалися до п'ятизіркового готелю У готелі сталася стрілянина. Водночас, представники місцевої влади заявляють, що більшість гостей евакуювали.

У місті Гвадар, провінція Белуджистан у Пакистані озброєні люди увірвалися до п'ятизіркового готелю Pearl Contnental.

Фото: PEARL CONTINENTAL HOTEL

Стало відомо про щонайменше трьох озброєних людей, повідомляє BBC Україна. Також повідомляється, що у готелі сталася стрілянина. Водночас, представники місцевої влади заявляють, що більшість гостей евакуювали. Готель є популярним серед закордонних туристів та бізнесменів. Кількість людей, які перебували у ньому під час нападу, наразі не відома. Нагадаємо, 8 травня біля однієї з головних святинь Пакистану - храму Дата Дарбар у місті Лахор на сході країни - стався вибух. Щонайменше 8 людей загинули, 24 зазнали поранень.

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