CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Гвадар, провінція Белуджистан у Пакистані озброєні люди увірвалися до п'ятизіркового готелю Pearl Contnental.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Пакистані бойовики увірвалися до п'ятизіркового готелю
У готелі сталася стрілянина. Водночас, представники місцевої влади заявляють, що більшість гостей евакуювали.
Фото: PEARL CONTINENTAL HOTEL
Стало відомо про щонайменше трьох озброєних людей, повідомляє BBC Україна.
Також повідомляється, що у готелі сталася стрілянина. Водночас, представники місцевої влади заявляють, що більшість гостей евакуювали.
Готель є популярним серед закордонних туристів та бізнесменів.
Кількість людей, які перебували у ньому під час нападу, наразі не відома.
Нагадаємо, 8 травня біля однієї з головних святинь Пакистану - храму Дата Дарбар у місті Лахор на сході країни - стався вибух. Щонайменше 8 людей загинули, 24 зазнали поранень.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 05 2019 20:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Вінницю затопило: Наслідки негоди: ФОТО, ВІДЕО
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад