Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Пакистані бойовики увірвалися до п'ятизіркового готелю

У готелі сталася стрілянина. Водночас, представники місцевої влади заявляють, що більшість гостей евакуювали.
У місті Гвадар, провінція Белуджистан у Пакистані озброєні люди увірвалися до п'ятизіркового готелю Pearl Contnental.
У Пакистані бойовики увірвалися до п Фото: PEARL CONTINENTAL HOTEL

Стало відомо про щонайменше трьох озброєних людей, повідомляє BBC Україна.

Також повідомляється, що у готелі сталася стрілянина. Водночас, представники місцевої влади заявляють, що більшість гостей евакуювали.

Готель є популярним серед закордонних туристів та бізнесменів.

Кількість людей, які перебували у ньому під час нападу, наразі не відома.

Нагадаємо, 8 травня біля однієї з головних святинь Пакистану - храму Дата Дарбар у місті Лахор на сході країни - стався вибух. Щонайменше 8 людей загинули, 24 зазнали поранень.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2019 20:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.