У Пакистані стався вибух біля храму: щонайменше вісім загиблих, 24 поранених

Біля однієї з головних святинь Пакистану - храму Дата Дарбар у місті Лахор на сході країни - стався вибух. Щонайменше 8 людей загинули, 24 зазнали поранень.

Серед загиблих - п’ятеро правоохоронців, повідомили представники місцевих рятувальних служб та поліції, інформує Al Jazeera.

Вибух стався 8 травня близько 8:45 год. Він був націлений на поліцейську машину, яка перебувала поблизу однієї з головних пакистанських святинь - Дата Дарбар. На кадрах з місця інциденту видно сильно пошкоджену автівку правоохоронців та уламки, розкидані перед храмом.

"Ми ще з’ясовуємо, чи був це саморобний вибуховий пристрій чи напад смертника", - повідомив поліцейський Ашфак Ахмед.

За його словами, біля храму перебували елітні поліцейські, які забезпечували порядок поблизу святині.

Відповідальність за вибух узяло на себе пакистанське угруповання терористичної організації Талібан з посиланням на заяву бойовиків, повідомдяє Reuters.

Зазначимо, Дата Дарбар - одна з головних святинь країни, куди щодня тисячі людей приходять до місця захоронення суфійського святого Абула Хасана Алі Хаджвері. Ще більше відвідувачів у храмі стало з початком мусульманського священного місяця Рамадан. У 2010 році в Дата Дарбар стався теракт, внаслідок якого загинуло 42 людини, десятки зазнали поранень.

Нагадаємо, 12 квітня унаслік вибуху на овочевому ринку у місті Кветта загинули щонайменше 16 людей, ще 30 дістали поранення. Вибух був спрямований проти членів хазарської громади.