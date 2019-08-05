У Пакистані стався вибух біля храму: щонайменше вісім загиблих, 24 поранених
Серед загиблих - п’ятеро правоохоронців, повідомили представники місцевих рятувальних служб та поліції, інформує Al Jazeera.
Вибух стався 8 травня близько 8:45 год. Він був націлений на поліцейську машину, яка перебувала поблизу однієї з головних пакистанських святинь - Дата Дарбар. На кадрах з місця інциденту видно сильно пошкоджену автівку правоохоронців та уламки, розкидані перед храмом.
"Ми ще з’ясовуємо, чи був це саморобний вибуховий пристрій чи напад смертника", - повідомив поліцейський Ашфак Ахмед.
За його словами, біля храму перебували елітні поліцейські, які забезпечували порядок поблизу святині.
Відповідальність за вибух узяло на себе пакистанське угруповання терористичної організації Талібан з посиланням на заяву бойовиків, повідомдяє Reuters.
Зазначимо, Дата Дарбар - одна з головних святинь країни, куди щодня тисячі людей приходять до місця захоронення суфійського святого Абула Хасана Алі Хаджвері. Ще більше відвідувачів у храмі стало з початком мусульманського священного місяця Рамадан. У 2010 році в Дата Дарбар стався теракт, внаслідок якого загинуло 42 людини, десятки зазнали поранень.
Нагадаємо, 12 квітня унаслік вибуху на овочевому ринку у місті Кветта загинули щонайменше 16 людей, ще 30 дістали поранення. Вибух був спрямований проти членів хазарської громади.
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