На ринку в Пакистані стався вибух: щонайменше 16 загиблих

Унаслік вибуху на овочевому ринку у місті Кветта загинули щонайменше 16 людей, ще 30 дістали поранення.

За даними поліції, на ринку вибухнув автомобіль, зазначає The New York Times.

Місцева влада припускає, що вибух був спрямований проти членів хазарської громади. Однак наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за інцидент.

Кветта є головним містом провінції Белуджистан, яка межує з Афганістаном та Іраном, є однією з найбільш неспокійних у країні.