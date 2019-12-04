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На ринку в Пакистані стався вибух: щонайменше 16 загиблих

Вибух був спрямований проти членів хазарської громади
Унаслік вибуху на овочевому ринку у місті Кветта загинули щонайменше 16 людей, ще 30 дістали поранення.
На ринку в Пакистані стався вибух: щонайменше 16 загиблих Фото: apnews.com

За даними поліції, на ринку вибухнув автомобіль, зазначає The New York Times.

Місцева влада припускає, що вибух був спрямований проти членів хазарської громади. Однак наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за інцидент.

Кветта є головним містом провінції Белуджистан, яка межує з Афганістаном та Іраном, є однією з найбільш неспокійних у країні.

Нагадаємо, 15 березня в мечеті новозеландського міста Крайстчерч сталася стрілянина, після чого ще одна - в мечеті передмістя Лінвуда. Її жертвами стали 50 осіб, ще 48 отримали вогнепальні поранення. Також поліція знешкодила низку саморобних вибухових пристроїв, знайдених в автомобілях після обстрілу мечеті.

Пізніше поліція затримала чотирьох учасників нападу: трьох чоловіків і жінку. Зазначається, що один з бойовиків знімав, як він стріляє у жертв. Вважається, що одним з озброєних людей є австралієць, який написав 74-сторінковий маніфест, з якого ясно, що це терористичний акт.

Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

 

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12 04 2019 13:54
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