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У Пакистані внаслідок падіння літака на житлові будинки загинули 18 людей

"Я прокинувся від того, що почув, як літак пролітає над моїм будинком - в той момент він ще перебував у повітрі, але вже палав"
У Пакистані внаслідок падіння військового літака на житлові будинки загинули щонайменше 18 людей.
У Пакистані внаслідок падіння літака на житлові будинки загинули 18 людей Фото: AFP

Літак здійснював навчальний політ, коли раптово впав на житловий район. Катастрофа спричинила пожежу одразу в кількох будинках, повідомляє BBC.

Зокрема, серед загиблих - п'ятеро членів екіпажу і 13 жителів селища, розташованого неподалік від міста Равалпінді.

За словами очевидців, полум'я на літаку бачили ще до того, як він зіткнувся з землею.

Прем'єр-міністр Пакистану Імар Хан висловив співчуття родинам загиблих, а пораненим внаслідок катастрофи побажав якнайшвидшого одужання.

"Я прокинувся від того, що почув, як літак пролітає над моїм будинком - в той момент він ще перебував у повітрі, але вже палав", - розповідає житель селища Гулам Хан.

"Звук був жахливий. Потім літак впав прямо на будинок, де проживала сім'я", - додає він.

Інший житель селища на ім'я Ямін розповів, що йому і його дружині вдалося врятуватися - вони встигли вибігти з палаючого будинку. Водночас його брат, дружина брата і племінник загинули.

"Вікно та двері в їхню кімнату були замкнені. Ми зробили все, щоб їх витягти, але нам цього не вдалося", - каже він.

Місцева рятувальна служба повідомила, що кількох людей доставили до лікарень. Тіла загиблих вивезли для опізнання.

Нагадаємо, неподалік шведського міста Умео розбився літак з парашутистами, внаслідок чого загинули дев’ять людей.

 
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