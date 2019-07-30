У Пакистані внаслідок падіння літака на житлові будинки загинули 18 людей
Літак здійснював навчальний політ, коли раптово впав на житловий район. Катастрофа спричинила пожежу одразу в кількох будинках, повідомляє BBC.
Зокрема, серед загиблих - п'ятеро членів екіпажу і 13 жителів селища, розташованого неподалік від міста Равалпінді.
За словами очевидців, полум'я на літаку бачили ще до того, як він зіткнувся з землею.
Прем'єр-міністр Пакистану Імар Хан висловив співчуття родинам загиблих, а пораненим внаслідок катастрофи побажав якнайшвидшого одужання.
"Я прокинувся від того, що почув, як літак пролітає над моїм будинком - в той момент він ще перебував у повітрі, але вже палав", - розповідає житель селища Гулам Хан.
"Звук був жахливий. Потім літак впав прямо на будинок, де проживала сім'я", - додає він.
Інший житель селища на ім'я Ямін розповів, що йому і його дружині вдалося врятуватися - вони встигли вибігти з палаючого будинку. Водночас його брат, дружина брата і племінник загинули.
"Вікно та двері в їхню кімнату були замкнені. Ми зробили все, щоб їх витягти, але нам цього не вдалося", - каже він.
Місцева рятувальна служба повідомила, що кількох людей доставили до лікарень. Тіла загиблих вивезли для опізнання.
Нагадаємо, неподалік шведського міста Умео розбився літак з парашутистами, внаслідок чого загинули дев’ять людей.
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