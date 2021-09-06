CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півдні Пакистану зіткнулись два залізничні експреси. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 62 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Пакистані зіткнулись два поїзди: загинули понад 60 осіб
Міністр інформації Пакистану Фавад Шодрі заявив, що нині ще передчасно говорити про причини аварії
Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia
Внаслідок події постраждали ще понад 100 осіб, стан 15 з них - важкий, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на "Сіньхуа".
Спочатку з рейок зійшов пасажирський поїзд "Міллат Експрес", після цього у нього врізався поїзд "Сер Сайед Експрес".
Міністр інформації Пакистану Фавад Шодрі заявив, що нині ще передчасно говорити про причини аварії: технічна помилка, недбалість чи саботаж.
Найбільш вірогідною з них є проблеми із залізничним полотном та системами навігації.
Нагадаємо, що Пакистан заборонив індійські фільми і залізничне сполучення з Індією
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09 06 2021 11:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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