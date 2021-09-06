У Пакистані зіткнулись два поїзди: загинули понад 60 осіб

Міністр інформації Пакистану Фавад Шодрі заявив, що нині ще передчасно говорити про причини аварії

На півдні Пакистану зіткнулись два залізничні експреси. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 62 осіб.

Внаслідок події постраждали ще понад 100 осіб, стан 15 з них - важкий, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на "Сіньхуа".

Спочатку з рейок зійшов пасажирський поїзд "Міллат Експрес", після цього у нього врізався поїзд "Сер Сайед Експрес".

Міністр інформації Пакистану Фавад Шодрі заявив, що нині ще передчасно говорити про причини аварії: технічна помилка, недбалість чи саботаж.

Найбільш вірогідною з них є проблеми із залізничним полотном та системами навігації.

Нагадаємо, що Пакистан заборонив індійські фільми і залізничне сполучення з Індією