Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Пакистані зіткнулись два поїзди: загинули понад 60 осіб

Міністр інформації Пакистану Фавад Шодрі заявив, що нині ще передчасно говорити про причини аварії
На півдні Пакистану зіткнулись два залізничні експреси. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 62 осіб.
У Пакистані зіткнулись два поїзди: загинули понад 60 осіб Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Внаслідок події постраждали ще понад 100 осіб, стан 15 з них - важкий, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на "Сіньхуа".

Спочатку з рейок зійшов пасажирський поїзд "Міллат Експрес", після цього у нього врізався поїзд "Сер Сайед Експрес".

Міністр інформації Пакистану Фавад Шодрі заявив, що нині ще передчасно говорити про причини аварії: технічна помилка, недбалість чи саботаж.

Найбільш вірогідною з них є проблеми із залізничним полотном та системами навігації.

Нагадаємо, що Пакистан заборонив індійські фільми і залізничне сполучення з Індією

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2021 11:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.