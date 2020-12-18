У парламенті Іспанії підтримали легалізацію евтаназії

Тепер документ має розглянути Сенат (верхня палата), який може, зокрема, внести свої правки у законопроєкт

Нижня палата парламенту Іспанії проголосувала за легалізацію евтаназії в країні, попри опір опозиції та релігійної спільноти.

Відповідний законопроєкт підтримали 198 парламентарів, проти - 138, повідомляє "Громадське". У ньому йдеться, що евтаназію можуть зробити люди із "серйозними та невиліковними хворобами", які викликають "нестерпні страждання".

Тепер документ має розглянути Сенат (верхня палата), який може, зокрема, внести свої правки у законопроєкт.

Як зазначає видання, якщо законопроєкт ухвалять остаточно, Іспанія стане четвертою країною Євросоюзу, де евтаназія легалізована (не плутати з декриміналізацією, як це сталося, наприклад, в Австрії). Зараз вона дозволена лише в Бельгії, Нідерландах та Люксембургу.

Під час розгляду законопроєкту до депутатів звернувся міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла.

"Це важливий день для всіх громадян, бо ми рухаємося до більш гуманного і справедливого суспільства. Але насамперед це важливий день для тих людей, які дуже страждають, а також для їхніх рідних та близьких", - сказав він.

Просування законопроєкту про евтаназію відбувається на тлі серйозного спротиву з боку опозиції та релігійної спільноти (Іспанія переважно католицька країна, і церква не підтримує евтаназію).

Під час розгляду цього питання біля будівлі парламенту відбулася акція протесту, деякі з учасників тримали плакати з написом "уряд смерті" або просто характерні символи смерті.

Люди протестують проти законопроекту про легалізацію евтаназії біля будівлі парламенту Іспанії, Мадрид, 17 грудня 2020 року Фото: AP Photo/Manu Fernandez У самому парламенті проти проголосували праві Народна партія та Vox. "Закон про евтаназію - це поразка цивілізації та перемога культури смерті для тих, хто вважає, що одні життя важливіші за інші", - сказав лідер партії Vox Сантьяго Абаскаль.

Нагадаємо, що в Австрії дозволять допомагати важкохворим іти з життя