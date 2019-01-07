У партії Зеленського подумують карати нардепів-прогульників громадськими роботами

"Якщо ти не хочеш працювати і 25% свого часу представляти людей, будь ласка, йди на іншу роботу, помити вулиці, подбати про хворих тощо"

Представник президента України у Верховній Раді, другий номер виборчого списку "Слуги народу" Руслан Стефанчук вважає, що покаранням для нардепів за прогули повинні бути громадські роботи.

Стефанчук вказав, що виступає за кримінальну відповідальність за прогули, яка повинна полягати не в штрафах, не в "посадках", а в громадських роботах, повідомляє "Українська правда".

"Якщо ти не хочеш працювати і 25% свого часу представляти людей, будь ласка, йди на іншу роботу, помити вулиці, подбати про хворих тощо. Є інша ідея, що все-таки це не може бути кримінальна відповідальність, так як високий рівень криміналізації суспільства теж не є хорошим. Ми зараз в дискусії. Але те, що відповідальність за прогули буде, - це однозначно", - зазначив він.

Також він сказав, що партія планує запропонувати "чіткий механізм відкликання народного депутата".

"Ця система повинна працювати в Україні. Ви знаєте, що вже був внесений перший законопроект про кнопкодавство. Зараз ми завершуємо інший законопроект про депутатські прогули, про голосування за законопроекти, в якому у депутата є конфлікт інтересів", - сказав він.

Стефанчук пояснив, що оскільки підставою для позбавлення мандата депутата є наявність рішення суду, яке набрало законної сили, то він наполягає, що повинна бути кримінальна відповідальність, щоб разом з нею депутат автоматично втрачав і мандат.

"Але я думаю, що в новій Раді ми це питання взагалі знімемо, бо ми від імунітету перейдемо до функціонального індемнітет. Тобто це буде зняття депутатської недоторканності, крім тих питань, які є в інших країнах. Що, звичайно, депутата не можуть посадити за його висловлювання. За все інше – будь ласка. Якщо тебе зловили на місці злочину – питань немає", - підкреслив він, зазначивши, що для цього необхідні зміни до Конституції.

Нагадаємо, що Президент братиме участь у міжнародній конференції із підтримки реформ в Україні, що проходитиме у найбільшому місті Канади, столиці провінції Онтаріо – Торонто.