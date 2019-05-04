У ПАРЄ підготували план зняття санкцій з російської делегації

У разі затвердження документу моментального зняття санкцій з росіян не станеться, але відкриється можливість для цього

Прихильники Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи підготували план, який передбачає позбавлення ПАРЄ права накладати санкції на РФ.

Лідер групи "Об’єднані ліві" у Раді Європи, нідерландський парламентар Тіні Кокс підготував проект резолюції, яка може повністю перевернути розподіл повноважень у Раді Європи. Про це повідомляє "Європейська правда".

Документ пропонує обмежити право ПАРЄ карати держави, що порушують принципи організації. Основна ідея цього проекту в тому, що будь-які санкції мають ухвалюватися лише спільним рішенням Асамблеї та комітету міністрів (орган Ради Європи, в якому представлені уряди всіх 47 держав-членів РЄ).

У разі затвердження документу моментального зняття санкцій з росіян не станеться, але відкриється можливість для цього.

Приміром, зміни регламенту можуть технічно затвердити у травні на засіданні керівного органу Асамблеї – постійного комітету, де відсоток опонентів Росії – значно нижчий, ніж загалом у ПАРЄ. Паралельно проведуть аналогічне рішення у комітеті міністрів, і вже у червні росіяни повернуться до Страсбурга.

Проект резолюції вже був представлений керівництву ПАРЄ 3 квітня, а також переданий членам політичного комітету.

Документ мають внести до порядку денного у понеділок вранці, за кілька годин до старту чергової сесії у Страсбурзі.

Нагадаємо, що народний депутат Борислав Береза, член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Борислав Береза заявив, що в ПАРЄ планують змінити режим санкцій проти РФ, аби повернути делегацію країни.