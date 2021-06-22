ПОЛІТИКА НОВИНИРегламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вирішив закрити провадження, розпочате навесні через нібито порушення правил асамблеї з боку українського депутата Олексія Гончаренка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ПАРЄ вирішили не карати Гончаренка за прапор України
На даний момент не існує правил асамблеї, які би забороняли демонстрацію державної/національної символіки
Фото: Європейська правда
Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".
За підсумками обговорення на закритому засіданні профільний комітет визнав, що український парламентар не порушував правил, коли вирішив розгорнути у залі засідань прапор України.
На даний момент не існує правил асамблеї, які би забороняли демонстрацію державної/національної символіки.
Втім, асамблея ще може розглянути можливість внесення змін до власних правил. Детальніший матеріал про це читайте на "Європейській правді" ближчим часом.
Нагадаємо, що Гончаренка хотіли "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
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22 06 2021 12:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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