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У ПАРЄ вирішили не карати Гончаренка за прапор України

На даний момент не існує правил асамблеї, які би забороняли демонстрацію державної/національної символіки
Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вирішив закрити провадження, розпочате навесні через нібито порушення правил асамблеї з боку українського депутата Олексія Гончаренка.
У ПАРЄ вирішили не карати Гончаренка за прапор України Фото: Європейська правда

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

За підсумками обговорення на закритому засіданні профільний комітет визнав, що український парламентар не порушував правил, коли вирішив розгорнути у залі засідань прапор України.

На даний момент не існує правил асамблеї, які би забороняли демонстрацію державної/національної символіки.

Втім, асамблея ще може розглянути можливість внесення змін до власних правил. Детальніший матеріал про це читайте на "Європейській правді" ближчим часом.

Нагадаємо, що Гончаренка хотіли "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України

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22 06 2021 12:12
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