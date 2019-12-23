У Парижі помер засновник Будинку моди Емануель Унгаро

Унгаро народився у французькому місті Екс-ан-Прованс 13 лютого 1933. У 1956 році влаштувався в Парижі, навчався в іспанського кутюр'є Крістобаля Балансіага.

У 1965 році він спільно з художницею Сонею Кнапп відкрив власний Будинок моди у французькій столиці. Уже під час показу першої колекції стало очевидно, що його фірмовим стилем будуть яскраві кольори і суміш принтів. Він покинув світ моди у 2004 році.

Одяг модельєра носили відомі жінки, такі як Жаклін Кеннеді, Катрін Деньов і Марі-Елен де Ротшильд.