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У Парижі помер засновник Будинку моди Емануель Унгаро

Зазначається, що протягом останніх двох років життя в Унгаро були проблеми зі здоров’ям
Французький модельєр італійського походження Емануель Унгаро помер у віці 86 років у Парижі.
У Парижі помер засновник Будинку моди Емануель Унгаро Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє портал France Info, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що протягом останніх двох років життя в Унгаро були проблеми зі здоров’ям.

Фото : Twitter

 

Унгаро народився у французькому місті Екс-ан-Прованс 13 лютого 1933. У 1956 році влаштувався в Парижі, навчався в іспанського кутюр'є Крістобаля Балансіага.

У 1965 році він спільно з художницею Сонею Кнапп відкрив власний Будинок моди у французькій столиці. Уже під час показу першої колекції стало очевидно, що його фірмовим стилем будуть яскраві кольори і суміш принтів. Він покинув світ моди у 2004 році.

Одяг модельєра носили відомі жінки, такі як Жаклін Кеннеді, Катрін Деньов і Марі-Елен де Ротшильд.

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23 12 2019 09:20
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