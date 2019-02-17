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У Парижі понад 1,5 тисячі людей евакуювали через снаряд часів Другої світової

"Через розмінування бомби часів Другої світової війни з околиць були евакуйовані 1600 осіб. Муніципальні служби допомагають жителя району"
На північному сході Парижа тимчасово евакуювали близько 1,6 тисячі осіб у зв'язку з операцією по знешкодженню бомби часів Другої світової війни.
У Парижі понад 1,5 тисячі людей евакуювали через снаряд часів Другої світової Фото:Twitter

"Порт-де-ла-Шапель. Через розмінування бомби часів Другої світової війни з околиць були евакуйовані 1600 осіб. Муніципальні служби допомагають жителя району", - зазначила мер Парижа Анна Ідальго, повідомляє "Громадське".

Відзначається, що людей розмістили в спортзалах і муніципальних будівлях.

Снаряд перемістили на будмайданчик під окружною дорогою в приміському кварталі Сен-Дені для подальшого розмінування.

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17 02 2019 23:30
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