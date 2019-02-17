CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа північному сході Парижа тимчасово евакуювали близько 1,6 тисячі осіб у зв'язку з операцією по знешкодженню бомби часів Другої світової війни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Парижі понад 1,5 тисячі людей евакуювали через снаряд часів Другої світової
"Через розмінування бомби часів Другої світової війни з околиць були евакуйовані 1600 осіб. Муніципальні служби допомагають жителя району"
Фото:Twitter
"Порт-де-ла-Шапель. Через розмінування бомби часів Другої світової війни з околиць були евакуйовані 1600 осіб. Муніципальні служби допомагають жителя району", - зазначила мер Парижа Анна Ідальго, повідомляє "Громадське".
Відзначається, що людей розмістили в спортзалах і муніципальних будівлях.
Снаряд перемістили на будмайданчик під окружною дорогою в приміському кварталі Сен-Дені для подальшого розмінування.
Нагадаємо, що у Тихому океані, поблизу Соломонових островів, знайшли залишки американського авіаносця "Хорнет", який брав участь у Другій світовій війні.
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