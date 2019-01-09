У Парижі встановили "шумові радари", які здатні автоматично штрафувати гучні машини
Нові радари створила компанія з боротьби проти шумового забруднення Bruitparif, вони мають чотири мікрофони, які у зв’язці з камерою відеоспостереження визначають джерело шуму, який перевищує допустиму норму, повідомляє Reuters.
Поки в місті встановили 40 таких радарів, почати тести цієї системи планують восени 2019 року, коли міська влада ухвалить відповідний закон. Радари збиратимуть і передаватимуть правоохоронцям інформацію, але упродовж двох років вони нікого не штрафуватимуть - за цей час поліція хоче перевірити дієздатність системи.
"Шум - це прокляття сучасного життя і серйозна проблема для здоров’я. Це шкодить людям як пасивне куріння", - наголосив керівник Bruitparif Дідьє Гонсалес.
Як зазначає видання Engadget, штрафи за гучні машини можуть стимулювати парижан використовувати електромобілі, які майже безшумні.
Нагадаємо, що Париж заборонив в'їзд у місто старим дизельним авто.
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