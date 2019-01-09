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У Парижі встановили "шумові радари", які здатні автоматично штрафувати гучні машини

"Шум - це прокляття сучасного життя і серйозна проблема для здоров’я. Це шкодить людям як пасивне куріння"
У деяких районах Парижа встановили "шумові радари", які разом з камерами здатні розпізнавати надто гучні машини і автоматично штрафувати їх.
У Парижі встановили "шумові радари", які здатні автоматично штрафувати гучні машини Фото: REUTERS

Нові радари створила компанія з боротьби проти шумового забруднення Bruitparif, вони мають чотири мікрофони, які у зв’язці з камерою відеоспостереження визначають джерело шуму, який перевищує допустиму норму, повідомляє Reuters.

Поки в місті встановили 40 таких радарів, почати тести цієї системи планують восени 2019 року, коли міська влада ухвалить відповідний закон. Радари збиратимуть і передаватимуть правоохоронцям інформацію, але упродовж двох років вони нікого не штрафуватимуть - за цей час поліція хоче перевірити дієздатність системи.

"Шум - це прокляття сучасного життя і серйозна проблема для здоров’я. Це шкодить людям як пасивне куріння", - наголосив керівник Bruitparif Дідьє Гонсалес.

Як зазначає видання Engadget, штрафи за гучні машини можуть стимулювати парижан використовувати електромобілі, які майже безшумні.

Нагадаємо, що Париж заборонив в'їзд у місто старим дизельним авто.

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01 09 2019 20:32
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