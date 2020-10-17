У Парижі затримано дев'ятьох осіб у справі про вбивство вчителя ісламським радикалом

Французька поліція взяла під варту ще п'ять осіб у зв'язку з убивством ісламським радикалом шкільного вчителя в передмісті Парижа, пише в суботу газета "Монд".

Серед п'яти затриманих двоє – батьки однієї зі студенток коледжу. Інші затримані – частина оточення передбачуваного вбивці, але не пов'язані з ним родинними узами, пише "Інтерфакс-Україна".

Таким чином загалом у зв'язку з цим убивством поліція Франції взяла під варту дев'ятьох осіб. Ще четверо затриманих раніше є членами сім'ї підозрюваного у вбивстві.

Передбачуваного убивцю під час затримання поліцейські застрелили в сусідньому місті Ераньї. Розслідуванням злочину зайнялася антитерористична прокуратура.

Телеканал BFMTV повідомив із посиланням на свої джерела, що підозрюваний в убивстві народився в Москві в 2002 році. Також французькі ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що він має чеченське коріння. За даними каналу, він не був відомий як правопорушник ні поліції, ні антитерористичній спецслужбі. Перед нападом терорист нібито прокричав "Аллах акбар".

Нагадуємо, що раніше у Франції чеченець обезголовив вчителя історії, який показував дітям карикатури на Мухаммеда