У передмісті Стокгольма стався вибух: є загиблий
За повідомленнями ЗМІ, загиблий, очевидно, спровокував вибух, закладаючи бомбу. Потерпілий помер від отриманих травм, повідомляє "Українська правда".
Зазначається, що вибух стався не у багатоквартирному будинку, а у таунхаусі. Прилеглі до місця інциденту житлові приміщення були евакуйовані.
"Ми не бачимо зв'язку з терактом. Наразі поліція вивчає, що могло спровокувати вибух", - повідомила представник поліції Анна Вестберг.
Джерела видання "Aftonbladet" повідомляють, що поліція почала розслідування вбивства, однак не виключає версії про нещасний випадок.
Також правоохоронці розшукують 60-річного чоловіка, який, за їхньою інформацією, міг перебувати на місці інціцента.
Нагадаємо, що внаслідок вибуху у нідерландському місті Гаага обвалилась стіна будинку. Наразі рятувальники витягли з під завалів двох людей, яких забрала швидка допомога.
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