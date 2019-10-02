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У передмісті Стокгольма стався вибух: є загиблий

Поліція не пов'язує інцидент з тероризмом
У передмісті Стокгольма (Швеція) в результаті вибуху у житловому будинку загинула одна людина.
У передмісті Стокгольма стався вибух: є загиблий Фото:Naina Helen Jåma, TT

За повідомленнями ЗМІ, загиблий, очевидно, спровокував вибух, закладаючи бомбу. Потерпілий помер від отриманих травм, повідомляє "Українська правда".

Зазначається, що вибух стався не у багатоквартирному будинку, а у таунхаусі. Прилеглі до місця інциденту житлові приміщення були евакуйовані.

"Ми не бачимо зв'язку з терактом. Наразі поліція вивчає, що могло спровокувати вибух", - повідомила представник поліції Анна Вестберг.

Джерела видання "Aftonbladet" повідомляють, що поліція почала розслідування вбивства, однак не виключає версії про нещасний випадок.

Також правоохоронці розшукують 60-річного чоловіка, який, за їхньою інформацією, міг перебувати на місці інціцента.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху у нідерландському місті Гаага обвалилась стіна будинку. Наразі рятувальники витягли з під завалів двох людей, яких забрала швидка допомога.

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10 02 2019 23:43
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