У першу п'ятірку Смешка увійшли Сотник, Чубаров і Замана, - ОНОВЛЕНО

Партія "Сила і честь" на з'їзді 8 червня оголосила лідерів свого виборчого списку на виборах у Верховну Раду.

Ігор Смешко, колишній глава СБУ.

Олена Сотник, депутат Верховної Ради, раніше представляла "Самопоміч".

Рефат Чубаров, глава Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради, раніше представляв Блок Петра Порошенка

Іван Мірошниченко, депутат Верховної Ради, раніше представляв "Самопоміч"

Володимир Замана, екс-глава Генштабу ЗСУ

Ольга Романюк — колишня заступниця міністра ЖКГ;

Андрій Гайдуцький — заступник Голови Фонду держмайна;

Ірина Сисоєнко — народна депутатка від "Самопомочі"

Володимир Тимошенко — колишній перший заступник голови СБУ (2001-2003 та 2005-2007)

Анатолій Макаренко — ексголова державної митної служби (2009 - 2010)

"Це ті люди, які повинні з перших годин у Верховній Раді довести, що ми не жартуємо. Ми приводимо патріотичних професіоналів, які з першого дня зможуть працювати на основних ділянках відновлення керованості держави, врегулювання правового поля держави", - заявив Смешко.

Оновлення. У свою чергу, Рефат Чубаров у коментарі "Громадському" заявив, що представники кримських татар увійдуть до партійних списків 4-5 партій, які візьмуть участь у парламентських виборах.

"Пропоную офіційно дочекатися, коли оголосять списки. Скажу лише, що наших представників немає у списках "Опозиційної платформи", а в "Батьківщині" - немає кримських татар, але є представники Криму, це нас влаштовує", - сказав Чубаров.

Нагадаємо, що за останніми соцопитуваннями партія "Сила і честь" може набрати 4-5% голосів, тобто вона балансує на межі проходження в парламент.

Журналіст Дмитро Гордон став головою передвиборчого штабу екс-кандидата в президенти, лідера партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка.