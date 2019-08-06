У першу п'ятірку Смешка увійшли Сотник, Чубаров і Замана, - ОНОВЛЕНО
- Ігор Смешко, колишній глава СБУ.
- Олена Сотник, депутат Верховної Ради, раніше представляла "Самопоміч".
- Рефат Чубаров, глава Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради, раніше представляв Блок Петра Порошенка
- Іван Мірошниченко, депутат Верховної Ради, раніше представляв "Самопоміч"
- Володимир Замана, екс-глава Генштабу ЗСУ
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Ольга Романюк — колишня заступниця міністра ЖКГ;
- Андрій Гайдуцький — заступник Голови Фонду держмайна;
- Ірина Сисоєнко — народна депутатка від "Самопомочі"
- Володимир Тимошенко — колишній перший заступник голови СБУ (2001-2003 та 2005-2007)
- Анатолій Макаренко — ексголова державної митної служби (2009 - 2010)
"Це ті люди, які повинні з перших годин у Верховній Раді довести, що ми не жартуємо. Ми приводимо патріотичних професіоналів, які з першого дня зможуть працювати на основних ділянках відновлення керованості держави, врегулювання правового поля держави", - заявив Смешко.
Оновлення. У свою чергу, Рефат Чубаров у коментарі "Громадському" заявив, що представники кримських татар увійдуть до партійних списків 4-5 партій, які візьмуть участь у парламентських виборах.
"Пропоную офіційно дочекатися, коли оголосять списки. Скажу лише, що наших представників немає у списках "Опозиційної платформи", а в "Батьківщині" - немає кримських татар, але є представники Криму, це нас влаштовує", - сказав Чубаров.
Нагадаємо, що за останніми соцопитуваннями партія "Сила і честь" може набрати 4-5% голосів, тобто вона балансує на межі проходження в парламент.
Журналіст Дмитро Гордон став головою передвиборчого штабу екс-кандидата в президенти, лідера партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка.
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