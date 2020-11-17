У Перу обрано нового тимчасового президента

Очікується, що Сагасті принесе присягу у вівторок

15 листопада про відставку з поста тимчасового президента Перу повідомив Мануель Меріно, який керував країною з 10 листопада, коли через обвинувачення в корупції було оголошено імпічмент його попередникові Мартіну Віскаррі.

Депутат перуанського конгресу Франсіско Сагасті обраний у понеділок ввечері, 16 листопада, тимчасовим президентом країни, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.

За нього віддали голоси 97 парламентаріїв, 26 висловилися проти.

Посаду віце-президента займе Мірта Васкес.

Очікується, що Сагасті принесе присягу у вівторок.

Сагасті - інженер, колишній чиновник Світового банку, стає третім президентом країни за тиждень.

15 листопада про відставку з поста тимчасового президента Перу повідомив Мануель Меріно, який керував країною з 10 листопада, коли через обвинувачення в корупції було оголошено імпічмент його попередникові Мартіну Віскаррі.

Рішення про відставку Меріно прийняв на тлі протестів. Його обвинувачують у потуранні жорстким діям поліції під час розгону демонстрантів, що спричинило загибель не менше двох осіб.

Вибори президента в Перу намічені на квітень 2021 року.

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