У Перу обрано нового тимчасового президента
Депутат перуанського конгресу Франсіско Сагасті обраний у понеділок ввечері, 16 листопада, тимчасовим президентом країни, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.
За нього віддали голоси 97 парламентаріїв, 26 висловилися проти.
Посаду віце-президента займе Мірта Васкес.
Очікується, що Сагасті принесе присягу у вівторок.
Сагасті - інженер, колишній чиновник Світового банку, стає третім президентом країни за тиждень.
15 листопада про відставку з поста тимчасового президента Перу повідомив Мануель Меріно, який керував країною з 10 листопада, коли через обвинувачення в корупції було оголошено імпічмент його попередникові Мартіну Віскаррі.
Рішення про відставку Меріно прийняв на тлі протестів. Його обвинувачують у потуранні жорстким діям поліції під час розгону демонстрантів, що спричинило загибель не менше двох осіб.
Вибори президента в Перу намічені на квітень 2021 року.
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