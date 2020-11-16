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16 11 2020 09:53

Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови

У Молдові в неділю, 15 листопада, відбувся другий тур виборів президента
Президент Володимир Зеленський привітав колишню голову уряду, лідера Партії дій та солідарності (PAS) Маю Санду з перемогою на виборах президента Молдови.
Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови Фото: ria.ru

Як передає "Укрінформ", про це глава держави написав у Твітері.

"З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, за останніми даними Центрвиборчкому Молдови, більшість голосів громадян на президентських виборах набирає проєвропейський кандидат Мая Санду.

Фото: Мая Санду 

Укрінформ

У Молдові в неділю, 15 листопада, відбувся другий тур виборів президента.

За результатами підрахунку 98,6% бюлетенів Мая Санду набирає 56,12% голосів виборців, Ігор Додон - 43,88%

Нагадаємо, що у Молдові у першому турів виборів президента, що відбулися 1 листопада, перемогла Мая Санду від партії "Дія і солідарність", а на другому місці чинний очільник країни Ігор Додон.

 

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