Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
Як передає "Укрінформ", про це глава держави написав у Твітері.
"З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів", - наголосив Зеленський.
Як повідомлялося, за останніми даними Центрвиборчкому Молдови, більшість голосів громадян на президентських виборах набирає проєвропейський кандидат Мая Санду.
Фото: Мая Санду
Укрінформ
У Молдові в неділю, 15 листопада, відбувся другий тур виборів президента.
За результатами підрахунку 98,6% бюлетенів Мая Санду набирає 56,12% голосів виборців, Ігор Додон - 43,88%
Нагадаємо, що у Молдові у першому турів виборів президента, що відбулися 1 листопада, перемогла Мая Санду від партії "Дія і солідарність", а на другому місці чинний очільник країни Ігор Додон.
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