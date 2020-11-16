Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови

Президент Володимир Зеленський привітав колишню голову уряду, лідера Партії дій та солідарності (PAS) Маю Санду з перемогою на виборах президента Молдови.

У Молдові в неділю, 15 листопада, відбувся другий тур виборів президента

Як передає "Укрінформ", про це глава держави написав у Твітері.

"З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, за останніми даними Центрвиборчкому Молдови, більшість голосів громадян на президентських виборах набирає проєвропейський кандидат Мая Санду.

Фото: Мая Санду

Укрінформ