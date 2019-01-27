У Перу обвалилась стіна готелю: загинуло 13 людей

Інцидент стався у готелі "Альамбра" під час святкування весілля

Унаслідок обвалу стіни у готелі, який розташований у провінції Перу Абанкай, загинуло 13 людей і ще 30 дістали поранення.

Інцидент стався у готелі "Альамбра" під час святкування весілля. Всі постраждалі були гостями, що приїхали на церемонію. У той час у залі готелю перебувало близько 100 осіб, повідомляє Інститут цивільної оборони Перу.

В Інституті цивільної оборони Перу зазначили, що імовірною причиною обвалення стіни могли стати сильні проливні дощі, які призвели до зсувів.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху у нідерландському місті Гаага обвалилась стіна будинку. Наразі рятувальники витягли з під завалів двох людей, яких забрала швидка допомога.