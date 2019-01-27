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У Перу обвалилась стіна готелю: загинуло 13 людей

Інцидент стався у готелі "Альамбра" під час святкування весілля
Унаслідок обвалу стіни у готелі, який розташований у провінції Перу Абанкай, загинуло 13 людей і ще 30 дістали поранення.
У Перу обвалилась стіна готелю: загинуло 13 людей Фото:INDENCI

Інцидент стався у готелі "Альамбра" під час святкування весілля. Всі постраждалі були гостями, що приїхали на церемонію. У той час у залі готелю перебувало близько 100 осіб, повідомляє Інститут цивільної оборони Перу.

В Інституті цивільної оборони Перу зазначили, що імовірною причиною обвалення стіни могли стати сильні проливні дощі, які призвели до зсувів.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху у нідерландському місті Гаага обвалилась стіна будинку. Наразі рятувальники витягли з під завалів двох людей, яких забрала швидка допомога.

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27 01 2019 21:32
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