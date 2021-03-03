CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗемлетрус магнітудою 5 стався на сході Перу у середу, 3 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Перу стався землетрус
Фото: emsc-csem.org
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.
Підземні поштовхи зафіксовані о 03:30 за київським часом. Епіцентр землетрусу розташовувався за 5 км від міста Сечура на глибині 34,9 км.
Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило. Також не було оголошення про загрозу цунамі.
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03 03 2021 12:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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