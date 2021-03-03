У Перу стався землетрус

Землетрус магнітудою 5 стався на сході Перу у середу, 3 березня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Підземні поштовхи зафіксовані о 03:30 за київським часом. Епіцентр землетрусу розташовувався за 5 км від міста Сечура на глибині 34,9 км.

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило. Також не було оголошення про загрозу цунамі.

Читайте також: В Ісландії допускають пробудження вулкана після суттєвого землетрусу біля Рейк'явіка