Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Південній Кореї масово відмовляються купувати японські товари

У багатьох магазинах висять таблички з написом: "тут не продаються японські товари"
У Південній Кореї почали масово бойкотувати товари з Японії на тлі дипломатичного конфлікту з приводу виплати компенсацій, яких Сеул вимагає від Токіо за роки колонізації Корейського півострова.
У Південній Кореї масово відмовляються купувати японські товари Фото: Reuters

Південнокорейські супермаркети повсюдно відмовляються від японських сигарет, пива та інших продуктів, пише The Wall Street Journal. У багатьох магазинах висять таблички з написом: "тут не продаються японські товари", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Акції протесту збираються близько японських магазинів одягу Uniqlo.

Школи відмовляються від організації поїздок в Японію, авіакомпанії повідомляють про різке скорочення продажів авіаквитків до сусідньої країну.

Раніше цього місяця Японія обмежила експорт до Південної Кореї високотехнологічних матеріалів, використовуваних у виробництві смартфонів. Токіо також заявив про намір виключити Південну Корею з "білого списку" країн, експорт в які не підпадає під посилений контроль влади.

Конфлікт стає дедалі емоційним: житель Південної Кореї вчинив акт самоспалення біля дверей посольства Японії на знак протесту проти дій Токіо.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп анонсував підвищення мит на китайські товари до 25%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 07 2019 20:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.