У Південній Кореї масово відмовляються купувати японські товари
Південнокорейські супермаркети повсюдно відмовляються від японських сигарет, пива та інших продуктів, пише The Wall Street Journal. У багатьох магазинах висять таблички з написом: "тут не продаються японські товари", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Акції протесту збираються близько японських магазинів одягу Uniqlo.
Школи відмовляються від організації поїздок в Японію, авіакомпанії повідомляють про різке скорочення продажів авіаквитків до сусідньої країну.
Раніше цього місяця Японія обмежила експорт до Південної Кореї високотехнологічних матеріалів, використовуваних у виробництві смартфонів. Токіо також заявив про намір виключити Південну Корею з "білого списку" країн, експорт в які не підпадає під посилений контроль влади.
Конфлікт стає дедалі емоційним: житель Південної Кореї вчинив акт самоспалення біля дверей посольства Японії на знак протесту проти дій Токіо.
Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп анонсував підвищення мит на китайські товари до 25%.
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