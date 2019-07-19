У Південній Кореї масово відмовляються купувати японські товари

У багатьох магазинах висять таблички з написом: "тут не продаються японські товари"

У Південній Кореї почали масово бойкотувати товари з Японії на тлі дипломатичного конфлікту з приводу виплати компенсацій, яких Сеул вимагає від Токіо за роки колонізації Корейського півострова.

Південнокорейські супермаркети повсюдно відмовляються від японських сигарет, пива та інших продуктів, пише The Wall Street Journal. У багатьох магазинах висять таблички з написом: "тут не продаються японські товари", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Акції протесту збираються близько японських магазинів одягу Uniqlo.

Школи відмовляються від організації поїздок в Японію, авіакомпанії повідомляють про різке скорочення продажів авіаквитків до сусідньої країну.

Раніше цього місяця Японія обмежила експорт до Південної Кореї високотехнологічних матеріалів, використовуваних у виробництві смартфонів. Токіо також заявив про намір виключити Південну Корею з "білого списку" країн, експорт в які не підпадає під посилений контроль влади.

Конфлікт стає дедалі емоційним: житель Південної Кореї вчинив акт самоспалення біля дверей посольства Японії на знак протесту проти дій Токіо.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп анонсував підвищення мит на китайські товари до 25%.