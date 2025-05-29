У Південній Кореї проходять дострокові президентські вибори

Явка найвища в історії країни.

В четвер, 29 травня, в Південній Кореї відбувається дострокове голосування на президентських виборах.

Наразі шість кандидатів змагаються за крісло президента, інформує Yonhap News Agency.

Дострокове голосування розпочалось на 3500 виборчих дільницях по всій країні.

Проте офіційне голосування заплановане на 3 червня.

Національна виборча комісія повідомила, що станом на ранок явка склала 7%, що є найвищим показником в історії країни.

За посаду змагаються шість кандидатів, серед яких, згідно з останніми опитуваннями:

кандидат від "Демократичної партії" Лі Чже Мюн лідирує з 49,2% підтримки;

Кім Мун Су з "Партії народної влади" - 36,8%;

Лі Чжун Сок з малої "Нової реформаторської партії" посів третє місце з 10,3%;

На початку квітня у Південній Кореї анонсували дострокові президентські вибори.