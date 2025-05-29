Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Південній Кореї проходять дострокові президентські вибори

29 травня 2025, 11:02
У Південній Кореї проходять дострокові президентські вибори
Фото: AP
Явка найвища в історії країни.

В четвер, 29 травня, в Південній Кореї відбувається дострокове голосування на президентських виборах. 

Наразі шість кандидатів змагаються за крісло президента, інформує Yonhap News Agency.

Дострокове голосування розпочалось на 3500 виборчих дільницях по всій країні. 

Проте офіційне голосування заплановане на 3 червня.

Національна виборча комісія повідомила, що станом на ранок явка склала 7%, що є найвищим показником в історії країни.

За посаду змагаються шість кандидатів, серед яких, згідно з останніми опитуваннями:

  • кандидат від "Демократичної партії" Лі Чже Мюн лідирує з 49,2% підтримки;

  • Кім Мун Су з "Партії народної влади" - 36,8%;

  • Лі Чжун Сок з малої "Нової реформаторської партії" посів третє місце з 10,3%;

На початку квітня у Південній Кореї анонсували дострокові президентські вибори.

 

вибориПівденна Корея

Останні матеріали

Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою
Політика
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою "цивілізаційну війну" проти Заходу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 29 травня 2025, 12:47
Чехи викрили шпигунство Китаю. Протягом місяців китайські хакери мали доступ до електронних листів чеського МЗС – Seznam Zprávу
Політика
Чехи викрили шпигунство Китаю. Протягом місяців китайські хакери мали доступ до електронних листів чеського МЗС – Seznam Zprávу
Переклад iPress – 29 травня 2025, 07:41
Забудьте про непрактичний
Політика
Забудьте про непрактичний "Золотий купол" Трампа. Дрони – майбутнє війни – Макс Бут
Переклад iPress – 28 травня 2025, 16:39
кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Політика
кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Переклад iPress – 28 травня 2025, 12:45
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Політика
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 травня 2025, 22:55
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Політика
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Переклад iPress – 27 травня 2025, 14:59
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2025, 07:40
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Cуспільство
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Переклад iPress – 26 травня 2025, 15:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється