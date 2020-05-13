У Південній Кореї роботи патрулюватимуть парки та доставлятимуть пакунки
Про це повідомляє Yonhap із посиланням на заяву міністерства, передає Укрінформ.
"Південна Корея авторизувала обмежену доставку пакунків та патрулювання парків роботами для створення нових бізнес-можливостей", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у міністерстві, роботи з вагою до 450 кг зможуть доставляти пакунки в одному з районів на заході Сеула.
Інші роботи будуть задіяні для патрулювання одного з парків на півдні столиці Південної Кореї.
Як повідомлялося, робот-собака в одному із сінгапурських парків стежить за дотриманням соціальної дистанції між відвідувачами під час обмежувальних заходів для боротьби з коронавірусом.
А у Тунісі поліція задіяла роботів PGuards для виявлення на вулицях столиці порушників карантину під час пандемії COVID-19.
Нагадаємо, що Міністерство науки й техніки Південної Кореї оприлюднило перші знімки геостаціонарного супутника Chollian-2B, призначеного для моніторингу забруднення повітря.
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