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ПОЛІТИКА

У Південній Кореї розбився пасажирський літак: Кількість загиблих зростає(оновлено)

29 грудня 2024, 08:28
У Південній Кореї розбився пасажирський літак: Кількість загиблих зростає(оновлено)
Фото: Ukrinform
Наразі офіційно підтвердили 120 загиблих.

Пасажирський літак зі 181 людиною на борту розбився під час посадки в аеропорту Південної Кореї. Дві людини вижили, решта, наймовірніше, загинули. Наразі офіційно підтвердили 120 загиблих.

Про це пишуть Yonhap і BBC.

Рейс Boeing 737-800, який виконує авіакомпанія Jeju Air, прилетів до аеропорту Муан з Бангкока (Таїланд). Він перевозив 175 пасажирів і шість членів екіпажу. Вижили двоє членів екіпажу — чоловік і жінка — які були у хвостовій частині літака на момент авіакатастрофи. Їх терміново доставили до лікарні.

Літак майже повністю знищений вибухом. Розпізнати можна лише його хвіст. Пожежна служба припускає, що причинами аварії можуть бути зіткнення з птахом і погана погода, але це поки що зʼясовують.

Нагадаємо, кілька днів тому, вранці 25 грудня, на заході Казахстану біля Актау впав пасажирський літак Embraer. Він летів із Баку до Грозного. Відомо, що внаслідок події загинули 38 осіб, при цьому 29 вижили. Що стало причиною падіння літака, достовірної інформації немає. У ЗМІ пишуть дві ключові версії - зіткнення з птахами та ураження російським ЗРК.

Південнокорейські ЗМІ пишуть, що, ймовірно, внаслідок авіакатастрофи загинули 179 осіб. За даними пожежної служби Південної Кореї, двох людей знайшли живими. Це дві жінки - пасажирка та член екіпажу. Їх госпіталізували.

Наразі достовірно підтверджено, що загибель 94 осіб. Інші вважають безвісти зниклими.

Рятувальники зазначають, що продовжують шукати людей у хвостовій частині літака.

"Пасажири випали з літака після зіткнення з парканом. Шансів вижити практично немає. Фюзеляж майже повністю зруйнований, і впізнати загиблих важко. Потрібен час, щоб знайти та повернути останки", - сказав представник пожежної служби у коментарі ЗМІ.

авіакатастрофаПівденна Корея

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