ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ Південній Кореї запустили найпотужніший у світі лазер, у промені якого сфокусована вся потужність сонячного світла.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Південній Кореї запустили найпотужніший у світі лазер
Це призведе до величезної кількості наукових відкриттів уже найближчим часом
Фото: Chang Hee Nam/CoReLS
Потужність мікроскопа з діаметром променя лише 10 мікрон допоможе проникнути в суть взаємодії світла і матерії, повідомляє Укрінформ.
Фото: Chang Hee Nam/CoReLS
Це призведе до величезної кількості наукових відкриттів уже найближчим часом, а також відкриє дорогу для нових напрямків у фундаментальній фізиці.
Тривалість імпульсів лазера дуже маленька - всього кілька фемтосекунд. Мішень також завширшки у 50 разів менша, ніж діаметр людської волосини, і становить 1,1 мікрометра.
Досі найпотужнішим імпульсним лазером був титаново-сапфіровий лазер HERCULES в Університеті штату Мічиган. На своєму піку установка показувала потужність 1022 Ватт на см2.
Нагадаємо, що NASA уклало контракт на відправку туриста на МКС.
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09 05 2021 16:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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