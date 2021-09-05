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У Південній Кореї запустили найпотужніший у світі лазер

Це призведе до величезної кількості наукових відкриттів уже найближчим часом
У Південній Кореї запустили найпотужніший у світі лазер, у промені якого сфокусована вся потужність сонячного світла.
У Південній Кореї запустили найпотужніший у світі лазер Фото: Chang Hee Nam/CoReLS

Потужність мікроскопа з діаметром променя лише 10 мікрон допоможе проникнути в суть взаємодії світла і матерії, повідомляє Укрінформ.


Фото: Chang Hee Nam/CoReLS

Це призведе до величезної кількості наукових відкриттів уже найближчим часом, а також відкриє дорогу для нових напрямків у фундаментальній фізиці.

Тривалість імпульсів лазера дуже маленька - всього кілька фемтосекунд. Мішень також завширшки у 50 разів менша, ніж діаметр людської волосини, і становить 1,1 мікрометра.
 
Досі найпотужнішим імпульсним лазером був титаново-сапфіровий лазер HERCULES в Університеті штату Мічиган. На своєму піку установка показувала потужність 1022 Ватт на см2.
 
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09 05 2021 16:55
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