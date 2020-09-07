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У Південній Кореї заявили про смерть мера Сеула, поліція спростовує

Раніше його дочка заявила в поліцію про зникнення
Поліція Південної Кореї розшукала мера Сеула Пак Вон Суна. Керівник столиці Південної Кореї знайдений мертвим.
У Південній Кореї заявили про смерть мера Сеула, поліція спростовує Фото: Пак Вон Сун (media.az)

Про це повідомило китайське видання CGTN, передає РБК - Україна.

Раніше його дочка заявила в поліцію про зникнення. За її словами, Пак Вон Сун пішов з дому вранці, залишивши записку, схожу на заповіт, його телефон недоступний.

Столичне поліцейське управління повідомило, що мера Сеула розшукували в районі Сунгбук-донг, в північній частині міста, де останній раз був зафіксований його телефонний сигнал.

Для пошуку Пак Вон Суна задіяли безпілотники і поліцейських собак.

Втім, після заяви CGTN, південнокорейська поліція поспішила спростувати смерть мера Сеула. Правоохоронці продовжують пошуки.

Зазначимо, що Пак Вон Сун розглядався як потенційний кандидат в президенти від ліберальної партії на президентських виборах 2022 року.

Нагадаємо, що міністерство фінансів Південної Кореї планує запровадити податок на транзакції з криптовалютою.

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09 07 2020 16:20
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