У Південній Кореї заявили про смерть мера Сеула, поліція спростовує

Раніше його дочка заявила в поліцію про зникнення

Поліція Південної Кореї розшукала мера Сеула Пак Вон Суна. Керівник столиці Південної Кореї знайдений мертвим.

Про це повідомило китайське видання CGTN, передає РБК - Україна.

Раніше його дочка заявила в поліцію про зникнення. За її словами, Пак Вон Сун пішов з дому вранці, залишивши записку, схожу на заповіт, його телефон недоступний.

Столичне поліцейське управління повідомило, що мера Сеула розшукували в районі Сунгбук-донг, в північній частині міста, де останній раз був зафіксований його телефонний сигнал.

Для пошуку Пак Вон Суна задіяли безпілотники і поліцейських собак.

Втім, після заяви CGTN, південнокорейська поліція поспішила спростувати смерть мера Сеула. Правоохоронці продовжують пошуки.

Зазначимо, що Пак Вон Сун розглядався як потенційний кандидат в президенти від ліберальної партії на президентських виборах 2022 року.

Нагадаємо, що міністерство фінансів Південної Кореї планує запровадити податок на транзакції з криптовалютою.