Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Північній Македонії перекинувся автобус, 14 людей загинули

У країні оголосили два дні національної жалоби
У Північній Македонії неподалік від Скоп'є вилетів у яр і перекинувся автобус, що перевозив робітників.
У Північній Македонії перекинувся автобус, 14 людей загинули Фото: apnews.com

Міністр охорони здоров’я Північної Македонії Венко Філіпце повідомив, що сім людей загинули на місці аварії, ще сім померли у лікарні. Поранення у ДТП отримали до 30 людей, шість з них перебувають у вкрай важкому стані, повідомляє AP.

Автобус перевозив близько 50 людей, коли він зійшов з автомагістралі, що з'єднує Скоп'є з містом Тетово, з’їхав на 10 метрів у невеликий яр і перекинувся. Причина Аварії, яка сталася на відстані 25 кілометрів від столиці країни, поки невідома.

Уряд Північної Македонії у четвер проведе екстрене засідання у зв’язку з аварією. Прем'єр-міністр Зоран Заєв оголосив два дні національної жалоби.

Нагадаємо, що Калузькій області Росії автобус, що перевозив дітей, злетів у кювет.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 02 2019 10:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.