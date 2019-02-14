У Північній Македонії перекинувся автобус, 14 людей загинули

У Північній Македонії неподалік від Скоп'є вилетів у яр і перекинувся автобус, що перевозив робітників.

Міністр охорони здоров’я Північної Македонії Венко Філіпце повідомив, що сім людей загинули на місці аварії, ще сім померли у лікарні. Поранення у ДТП отримали до 30 людей, шість з них перебувають у вкрай важкому стані, повідомляє AP.

Автобус перевозив близько 50 людей, коли він зійшов з автомагістралі, що з'єднує Скоп'є з містом Тетово, з’їхав на 10 метрів у невеликий яр і перекинувся. Причина Аварії, яка сталася на відстані 25 кілометрів від столиці країни, поки невідома.

Уряд Північної Македонії у четвер проведе екстрене засідання у зв’язку з аварією. Прем'єр-міністр Зоран Заєв оголосив два дні національної жалоби.

Нагадаємо, що Калузькій області Росії автобус, що перевозив дітей, злетів у кювет.