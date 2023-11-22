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ПОЛІТИКА

У Північній Македонії завершилася підготовка першої групи українських військовослужбовців

22 листопада 2023, 16:51
У Північній Македонії завершилася підготовка першої групи українських військовослужбовців
Міністр оборони заявив, що інформація про навчання досі трималася в таємниці "з міркувань безпеки" - і подібні навчання триватимуть "доти, доки в них буде потреба".

Північна Македонія завершила успішну підготовку першої групи українських військовослужбовців – інформацію про навчання досі тримали в таємниці з міркувань безпеки.

Про це повідомила міністерка оборони Слав'янка Петровська в інтерв'ю національному телеканалу "Македонське телебачення", повідомляє Balkan Insight.

За словами міністерки, навчання проводилися "на об'єктах, що належать армії Республіки Північна Македонія, про що урядом було прийнято відповідне рішення".

Вона додала, що Північна Македонія, яка вступила до НАТО у 2020 році, продовжить підготовку українських військових протягом 2024 року і "доти, доки в цьому буде потреба".

Петровська не повідомила, яку саме підготовку пройшли солдати, або скільки солдатів пройшли чи пройдуть через цей процес.

Цей вишкіл робить Північну Македонію другою після Румунії балканською країною, яка запропонувала бази на своїй території для підготовки українських солдатів.

Румунія запропонувала використання своїх баз з початку російського вторгнення для розміщення інструкторів з інших країн для підготовки українських бійців. У листопаді цього року вона відкрила навчальний центр для українських пілотів, які в майбутньому навчаться літати на винищувачах F-16, що постачаються із Заходу.

У серпні Греція також запропонувала тренувати українських пілотів F-16, але не на своїй території. Словенія долучилася до навчання у 2022 році, але відправила своїх інструкторів на тренувальні майданчики до Німеччини.

Минулого року Хорватія розглядала можливість відкриття своїх баз для підготовки українських сухопутних військ, але цей крок був заблокований президентом Хорватії.

З початку війни в Україні Північна Македонія надіслала Києву десять партій військової допомоги і вважається одним з найбільших постачальників обладнання серед союзників України, враховуючи її розмір і населення трохи менше 2 мільйонів.

Раніше повідомлялось, що на території Сполучених Штатів почалася підготовка українських пілотів до польотів на винищувачах F-16.

війнаПівнічна Македоніянавчання військових

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