На території Сполучених Штатів почалася підготовка українських пілотів до польотів на винищувачах F-16.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

"Міністерство оборони вже бере участь у навчанні готових українських пілотів керувати літаком F-16", - мовиться на сайті американського відомства.

В Міністерстві оборони США додали, що паралельно вирішується питання щодо забезпечення України запасними частинами для цих літаків.

Пентагон також нагадав, що раніше цього року Держдепартамент США заявив про готовність схвалити передачу третьою стороною літаків F-16 американського виробництва Україні. Про це оголосили Нідерланди, Данія і Норвегія, уасі вони вивели літаки з власних ВПС.

"Щоб гарантувати українським пілотам успіх в експлуатації F-16, вони проходять навчання у США та Європі як з льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування", - повідомили в Пентагоні.

"Без запасних частин винищувачі F-16, на яких літатимуть українці, можуть бути виведені з експлуатації лише за кілька місяців. Тому американці планують створити запас запчастин для літаків на 90 днів", - заявив заступник міністра оборони США з закупівель та матеріально-технічного забезпечення Білл Лаплант.

"Ми не дозволимо цьому статися. І якщо інші країни не нададуть запасні частини, ми знайдемо та надамо їх", - додав він.

Кілька днів тому також стало відомо, що в Румунії починаються навчання українських пілотів на F-16.

А перші винищувачі F-16 з'являться в Україні навесні наступного року, розраховують в Повітряних силах ЗСУ.