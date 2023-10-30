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Україна очікує отримати перші F-16 навесні – Повітряні сили

30 жовтня 2023, 09:53
Україна очікує отримати перші F-16 навесні – Повітряні сили
У Повітряних силах ЗСУ розраховують на те, що перші винищувачі F-16 з'являться в Україні навесні наступного року.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини.

"Дати кожний чиновник у Європі чи в США, лідер думок чи урядовець озвучує. І в усіх різні дати. Ми опираємося на весну, адже, якщо розпочався процес тренування наших пілотів уже з авіаційними інструкторами, то в принципі, думаю, можна розраховувати на ті заяви, які зробила українська влада", - заявив речник Повітряних сил.

Він додав, що півтори сотні сучасних винищувачів могли б дозволити ефективно захищати повітряний простір України. 

"Якби вдалося замінити застарілий парк радянської техніки на сучасні F-16 та інші типи літаків, це сприяло б виконанню низки важливих завдань" - додав Ігнат.

З появою в нашій державі тільки F-16 ситуація кардинально не зміниться, але матиме суттєвий вплив, наголосив Ігнат.

"Ми хочемо отримати якомога швидше цю техніку, а швидше за F-16 не вийде отримати нічого. Тому чекаємо з нетерпінням наших льотчиків з навчання. Процес навчання дійсно є непростим, підготовка інфраструктури не є простою, підготовка інженерів також не є простою", - підсумував речник.

Це співпадає з планами Данії, яка розраховує відправити перші F-16 в Україну навесні.

Також днями українські пілоти почали льотну підготовку на F-16 у США.

 

УкраїнаF-16

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