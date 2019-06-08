У Покровську поліція знайшла в під'їзді житлового будинку кілька заповнених бюлетенів

У Покровську в будинку (одномандатний виборчий округ №50) знайдені чотири бюлетені з позачергових виборів до Верховної Ради України.

"Учора, 5 серпня, в одному з будинків Покровська знайдено чотири бюлетені з позачергових виборів народних депутатів України. Всі вони вилучені. Відкрито кримінальне провадження. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт і в присутності понятих вилучила бюлетені", - повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

У поліції також повідомили, що виявлені бюлетені були заповнені за трьох кандидатів.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.158 Кримінального кодексу (фальсифікація виборчих документів).

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.