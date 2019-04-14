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У поліцію повідомили про замінування восьми об'єктів у центрі Києва

Серед них міжнародний центр мистецтва, два торгові центри, чотири готелі і Майдан Незалежності
У службу охорони ТРЦ "Глобус" на Майдані Незалежності в Києві в неділю, 14 квітня, надійшло повідомлення про мінування.
У поліцію повідомили про замінування восьми об Фото: rozumnadytyna.com.ua

"У будівлю нікого не пускають, співробітників і відвідувачів евакуювали. Всі входи в ТРЦ закрили, проте доступ в метро не закрито", - зазначає "Інформатор".

На місце прибули вибухотехніки і кінологи - перевіряють приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів

За попередніми даними, повідомлення про замінування надійшло близько 11:00.

Згодом повідомли, що правоохоронці перевіряють на наявність вибухівки ТЦ "Глобус", Майдан Незалежності, чотири готелі на вулицях Хрещатик, Ірининська та Михайлівська, а також міжнародний центр сучасного мистецтва і торговий центр на вулиці Басейній.

"Протягом години в поліцію Києва надійшло п'ять анонімних повідомлень. За адресами вирушили фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники і слідчо-оперативні групи територіальних управлінь поліції", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Відзначається, що з ТЦ "Глобус" і Майдану Незалежності правоохоронці евакуювали близько 1500 осіб.

Події зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв. Ми не будемо давати правову кваліфікацію після закінчення перевірки.

Нагадаємо, поліція заявляє, що неправдиві повідомлення про мінування в день виборів президента переважно надходили з Росії.

 
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14 04 2019 15:45
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