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Повідомлення про "замінування" в день виборів надходили переважно з Росії, – поліція

"Непокоїли сьогодні повідомлення про замінування, їх було 18"
Поліція заявляє, що неправдиві повідомлення про мінування в день виборів президента переважно надходили з Росії.
Повідомлення про "замінування" в день виборів надходили переважно з Росії, – поліція Фото: з вільних джерел

"Непокоїли сьогодні повідомлення про замінування, їх було 18. Левова частка – 11 – це Дніпропетровська область, Чернігівська – два, Донецька – три, Київ – два. Прозвітувала кримінальна поліція Дніпропетровщини: всі 11 випадків були відстежені трафіки осіб, які телефонували: здебільшого вони були з-за меж нашої держави, з Росії", – сказав голова Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє "Радіо Свобода".

Він додав, що відкрито три кримінальних провадження за статтею "теракт". Їх передали для розслідування у Службу безпеки України.

Загалом станом на 20:00 поліція отримала 1 927 повідомлень про порушення на виборах президента, відкрила 31 кримінальне провадження і склала 18 адміністративних протоколів у зв’язку з порушеннями під час виборів

В Україні 31 березня відбувалося голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчилося о 20:00. У бюлетень для голосування були внесені прізвища 39 кандидатів.

За даними Центральної виборчої комісії, явка станом на 20:00 склала 63,99%.

Нагадаємо, що через порушення на виборах почато 31 провадження.

 

 

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31 03 2019 22:27
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