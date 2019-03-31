НОВИНИСтаном на 20 годину до поліції надійшло 1927 заяв про порушення виборчого законодавства.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через порушення на виборах почато 31 провадження, – поліція
Складено 18 адмінпротоколів
Фото: npu.gov.ua
Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв на брифінгу, який транслювався на сторінці Нацполіції в Facebook.
За його словами, за цими заявами розпочато 31 кримінальне провадження та складено 18 адмінпротоколів.
Додамо, що у Добропіллі Донецької області голова дільничної виборчої комісії №140769 округу №50 змусила членів комісії поставити свої підписи на чистих протоколах.
Нагадаємо, що у Міністерстві внутрішніх справ заявили 31 березня, що найпоширенішими порушеннями на виборчих дільницях є фото- та відеофіксація бюлетенів та спроби винести їх за межі дільниці.
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