Через порушення на виборах почато 31 провадження, – поліція

Станом на 20 годину до поліції надійшло 1927 заяв про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв на брифінгу, який транслювався на сторінці Нацполіції в Facebook.

За його словами, за цими заявами розпочато 31 кримінальне провадження та складено 18 адмінпротоколів.

Додамо, що у Добропіллі Донецької області голова дільничної виборчої комісії №140769 округу №50 змусила членів комісії поставити свої підписи на чистих протоколах.

Нагадаємо, що у Міністерстві внутрішніх справ заявили 31 березня, що найпоширенішими порушеннями на виборчих дільницях є фото- та відеофіксація бюлетенів та спроби винести їх за межі дільниці.