У Донецькій області членів комісії змусили підписати чистий протокол
Повідомлення про порушення зафіксовано близько 14:00, повідомляє прес-служба Нацполіції.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Добропільського відділу поліції, яка зафіксувала цей факт, опитала всі сторони, а також свідків інциденту. Зібравши пояснення і необхідні матеріали, відомості про подію внесли в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень.
Надалі зібрані поліцейськими матеріали були вилучені співробітниками прокуратури для вивчення. Зараз відкрито кримінальне провадження за статтею 158 Кримінального кодексу України - фальсифікація виборчих документів.
Триває перевірка.
Нагадаємо, що у Міністерстві внутрішніх справ заявили 31 березня, що найпоширенішими порушеннями на виборчих дільницях є фото- та відеофіксація бюлетенів та спроби винести їх за межі дільниці.
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