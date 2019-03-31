У Донецькій області членів комісії змусили підписати чистий протокол

У Добропіллі Донецької області голова дільничної виборчої комісії №140769 округу №50 змусила членів комісії поставити свої підписи на чистих протоколах.

Повідомлення про порушення зафіксовано близько 14:00, повідомляє прес-служба Нацполіції.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Добропільського відділу поліції, яка зафіксувала цей факт, опитала всі сторони, а також свідків інциденту. Зібравши пояснення і необхідні матеріали, відомості про подію внесли в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень.

Надалі зібрані поліцейськими матеріали були вилучені співробітниками прокуратури для вивчення. Зараз відкрито кримінальне провадження за статтею 158 Кримінального кодексу України - фальсифікація виборчих документів.

Триває перевірка.

Нагадаємо, що у Міністерстві внутрішніх справ заявили 31 березня, що найпоширенішими порушеннями на виборчих дільницях є фото- та відеофіксація бюлетенів та спроби винести їх за межі дільниці.