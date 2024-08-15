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ПОЛІТИКА

У полон ЗСУ у Курській області здалася ціла рота російських військових

15 серпня 2024, 11:12
У полон ЗСУ у Курській області здалася ціла рота російських військових
джерело t.me/Tsaplienko
Їх покинуло командування.

Учора, 14 серпня, у полон ЗСУ у Курській області здалися понад 100 солдатів.

Відповідне відео на своєму Тg-каналі опублікувала пресслужба державного проєкту "Хочу жить", додаючи, що цих росіян залишили їх командири. 

"Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури і казнокради, а фланги "прикривають" кадировські бандити, які кидають усіх і все, аби самим не бути полоненими", — прокоментували ситуацію представники проєкту, додавши, що ці військові ухвалили правильне рішення. 

Там також подякували російському генералу, командувачу угруповання військ "Північ" Алєксандру Лапіну, який, до речі, провалив російську оборонну операцію у Харківській області у 2022-му. У повідомленні сказано, що саме він дозволяє захисникам успішно просуватися у Курській області.

В СБУ у коментарі "Суспільному" розповіли, що саме спецпризначенці полонили 102 росіян.

"Воїни захопили та зачистили якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, — розповіло джерело у спецслужбі. — Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо".

Понад тиждень у Курській області триває операція Сил оборони України. Днями головком ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Україна контролює 74 населені пункти Курської області, а українські воїни просунулися на 40 квадратних кілометрів.

Крім того, Сирський наголошував, що Силам оборони вдалося взяти у полон близько 100 російських військових з початку доби 14 серпня. 

полонЗСУКурськ

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