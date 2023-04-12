Матеріали:
Теми:

У Польщі біля кордону України розпочнуться навчання військових США

12 квітня 2023, 15:10
У Польщі біля кордону України розпочнуться навчання військових США
Фото: Google
Навчання включатимуть тренування на танках Abrams.

У середу, 12 квітня, військовослужбовці Польщі та США розпочинають спільні навчання на полігоні у місті Нова Демба 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Польщі.

Військові навчання відбудуться у південно-східній Польщі, менш ніж за 150 км від українського кордону.

У навчаннях візьмуть участь військові США на танках Abrams і БМП Bradley та солдати польської 18-ї механізованої дивізії. Польські військові будуть використовувати гаубиці Krab, транспортери Rosomak, самохідні міномети Rak та зенітні комплекси Poprad.

"Навчання на полігоні в Новій Дембі є одним з елементів зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО" – йдеться у повідомленні польського оборонного відомства.

За спільними навчаннями американських і польських військових спостерігатиме міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

У Міноборони нагадали, що у квітні 2022 року Блащак підписав контракт на закупівлю 250 танків M1A2 Abrams у найсучаснішій версії SEPv3 для польської армії. 

Польща також замовила 116 танків Abrams, які до цього часу були в розпорядженні армії США. Перші екземпляри цих танків незабаром будуть доставлені до польської армії.

Раніше польський прем’єр Матеуш Моравецький заявив, що США посилять військову присутність у Польщі.

СШАПольщакордонполігонвійна в Українінавчання військовихросія окупанти

Останні матеріали

Успішний наступ може завершити війну з росією? Черговий приклад проросійської пропаганди у Foreign Affairs
Політика
Успішний наступ може завершити війну з росією? Черговий приклад проросійської пропаганди у Foreign Affairs
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 17:37
Патякання Макрона розлютили союзників України і порадували Пекін. Але французька влада не розділяє його позицію – Washington Post
Політика
Патякання Макрона розлютили союзників України і порадували Пекін. Але французька влада не розділяє його позицію – Washington Post
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 13:08
Китай взяв курс на поступове захоплення Тайваню. Враховується досвід путіна і млява реакція Заходу – Мік Раян
Політика
Китай взяв курс на поступове захоплення Тайваню. Враховується досвід путіна і млява реакція Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 10:07
США хочуть сильну Європу, яка є їхнім союзником. Пропонувати альтернативу трансатлантичній співпраці непродуктивно – Ендрю Міхта та Мінна Аландер
Політика
США хочуть сильну Європу, яка є їхнім союзником. Пропонувати альтернативу трансатлантичній співпраці непродуктивно – Ендрю Міхта та Мінна Аландер
Переклад iPress – 11 квітня 2023, 17:11
Друга битва за Донбас у розпалі. Її мета – послабити росіян перед українським контрнаступом – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Друга битва за Донбас у розпалі. Її мета – послабити росіян перед українським контрнаступом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 квітня 2023, 13:13
Заходу час реально оцінити російську загрозу. Ризик ескалації менший, ніж загроза самої росії – Едвард Лукас
Політика
Заходу час реально оцінити російську загрозу. Ризик ескалації менший, ніж загроза самої росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2023, 10:12
Мрія путіна та Сі, яка здійснилася. Витік документів Пентагону може завдати значної шкоди союзникам – Мік Раян
Політика
Мрія путіна та Сі, яка здійснилася. Витік документів Пентагону може завдати значної шкоди союзникам – Мік Раян
Переклад iPress – 10 квітня 2023, 16:11
Психологія умиротворення. Як Америка дозволила путіну зіскочити з гачка після захоплення Криму – Politico
Політика
Психологія умиротворення. Як Америка дозволила путіну зіскочити з гачка після захоплення Криму – Politico
10 квітня 2023, 12:14
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється