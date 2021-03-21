У Польщі «британський» COVID-штам становить 80% інфікувань

"Британський" штам коронавірусу у Польщі становить вже 80% усіх випадків інфікування COVID-19.

Про це написав у Твіттері глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, інформує кореспондент Укрінформу.

"Британська" мутація (20I/501Y.V1) витісняє інші варіанти вірусу в Польщі. Її частка у нових дослідженнях геному сягає позначки 80%",- написав Недзельський.

У суботу польський міністр під час пресконференції повідомив, що у зв’язку з різким зростанням кількості інфікованих "ситуація є дуже серйозною".

Він зазначив, що не підтверджуються прогнози дослідників, які підкреслювали, що наступні мутації коронавірусу будуть заразливішими, але менш небезпечними. Міністр повідомив, що під час нинішньої третьої хвилі пандемії COVID-19 частка госпіталізованих людей від загальної кількості інфікованих є вищою, ніж це спостерігалося під час другої хвилі пандемії коронавірусу восени минулого року.

Він закликав польське суспільство дотримуватися усіх обмежень, запроваджених через пандемію.

Як інформувалося, від суботи, 20 березня, Польща ввела на три тижні національний локдаун. Обмеження передбачають відновлення дистанційного навчання для учнів 1-3 класів середніх шкіл, закриття готелів (крім готелів для робітників і службових поїздок), торгових центрів (крім аптек і продовольчих магазинів у них), кінотеатрів, театрів, музеїв, філармоній, розважальних закладів, басейнів, спортивних об’єктів.

Від початку пандемії у Польщі вже інфікувалися понад 2 млн осіб, померли близько 50 тис.

Станом на сьогодні в Польщі виконано понад 5 млн щеплень, понад 1,7 млн отримали дві дози вакцини.

Голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик визнав в суботу, що попри визнання вакцини AstraZeneca безпечною для здоров’я людей, у Польщі кількадесят відсотків осіб відмовляється від виконання нею щеплень. За його словами, у такому випадку її отримають інші, а ті, хто відмовилися автоматично потрапляють на кінець черги.

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