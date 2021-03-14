У Єврокомісії визнали помилки під час замовлення вакцин від коронавірусу
Як повідомляє "Європейська правда", про це Тіммерманс сказав в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel.
"Це правда, що як Брюсселем, так і країнами-членами ЄС були допущені помилки під час замовлення вакцин", - сказав Тіммерманс.
"Я розумію вимоги громадян про те, що ми повинні доставити вакцину якомога швидше. Але слід пам’ятати, якою трагедією це могло б бути, якби одні держави-члени могли дозволити собі вакцину, а інші - ні. Якби ми, як Європейський Союз, не діяли на основі наших спільних цінностей і вакцину могли дозволити собі лише найбагатші, це було б проблемою для всіх, а не лише для бідніших країн. Такі країни, як Німеччина та Нідерланди, які спочатку були об'єднані в альянс вакцинації, також це зрозуміли. Ви бачили, що європейський підхід кращий", - додав віцепрезидент.
За його словами, підбити підсумки дій і рішень Єврокомісії можна буде лише тоді, коли завершиться пандемія.
"Тоді ми зможемо побачити, що ми зробили неправильно, а що правильно. У нинішній же ситуації найважливіше, аби вакцину отримали у всій Європі. Це є необхідною умовою повернення нашого нормального життя", - сказав Тіммерманс.
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