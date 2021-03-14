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У Єврокомісії визнали помилки під час замовлення вакцин від коронавірусу

"Це правда, що як Брюсселем, так і країнами-членами ЄС були допущені помилки під час замовлення вакцин", - сказав Тіммерманс
Віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс визнав наявність помилок у стратегії Європейського Союзу щодо вакцинації від коронавірусу.
У Єврокомісії визнали помилки під час замовлення вакцин від коронавірусу Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Як повідомляє "Європейська правда", про це Тіммерманс сказав в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel.

"Це правда, що як Брюсселем, так і країнами-членами ЄС були допущені помилки під час замовлення вакцин", - сказав Тіммерманс.

"Я розумію вимоги громадян про те, що ми повинні доставити вакцину якомога швидше. Але слід пам’ятати, якою трагедією це могло б бути, якби одні держави-члени могли дозволити собі вакцину, а інші - ні. Якби ми, як Європейський Союз, не діяли на основі наших спільних цінностей і вакцину могли дозволити собі лише найбагатші, це було б проблемою для всіх, а не лише для бідніших країн. Такі країни, як Німеччина та Нідерланди, які спочатку були об'єднані в альянс вакцинації, також це зрозуміли. Ви бачили, що європейський підхід кращий", - додав віцепрезидент.

За його словами, підбити підсумки дій і рішень Єврокомісії можна буде лише тоді, коли завершиться пандемія.

"Тоді ми зможемо побачити, що ми зробили неправильно, а що правильно. У нинішній же ситуації найважливіше, аби вакцину отримали у всій Європі. Це є необхідною умовою повернення нашого нормального життя", - сказав Тіммерманс.

Нагадаємо, що п'ять держав ЄС направили листа до Брюсселя із закликом розібратися з розподілом вакцин від Covid-19
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14 03 2021 12:09
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