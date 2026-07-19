У Польщі чоловік побив 15-річного українця за розмову українською мовою

Справу вже розслідує прокуратура.

У Польщі дорослий чоловік напав на 15-річного українця лише через те, що той розмовляв рідною мовою.

Про це повідомляє польський телеканал TVP Warszawa.

Інцидент стався в автобусі маршруту №3. Потерпілий розповів, що незнайомець підійшов до них і заявив, що в Польщі вони мають спілкуватися польською.

"Він просто сказав нам, що в Польщі ми маємо розмовляти польською", – згадує 15-річний українець.За словами

хлопця, після цього чоловік почав поводитися агресивно. Він ударив підлітка долонею, а коли автобус зупинився і водій відчинив двері, силоміць виштовхнув із салону його та подругу.

"Він поводився дуже агресивно, постійно лаявся, виштовхував нас з автобуса",– розповів потерпілий.

Після нападу мати підлітка Наталія Мельник зізналася, що тепер постійно переживає за його безпеку.

"Я не почуваюся в безпеці у Плоцьку. Боюся розмовляти своєю мовою, справді боюся", – сказала жінка.

Вона також розповіла, що після інциденту хвилюється щоразу, коли син не відповідає на телефонний дзвінок.

"Коли я зараз дзвоню йому, а він не бере трубку з першого разу, я вже на нервах, нормально працювати не можу", – додала мати.

Районна прокуратура у Плоцьку відкрила розслідування. Слідчі вже допитали законного представника неповнолітнього та свідка події. За словами прокурора Марціна Поліцевича, правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють особу чоловіка, який напав на підлітків. Після цього буде ухвалено рішення щодо можливого висунення йому обвинувачень. Інцидент стався на тлі зміни ставлення частини польського суспільства до українських біженців.