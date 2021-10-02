У Польщі двох істориків Голокосту зобов'язали вибачитися за уривок із книжки

Польський суд зобов'язав двох істориків Голокосту вибачитися перед 80-річною племінницею мертвого сільського голови за те, що у книжці "Ніч без кінця" вони звинуватили чоловіка у співпраці з нацистами під час Другої світової війни.

Професори Ян Грабовський з Університету Оттави та Барбара Енгелькінг із Польського центру досліджень Голокосту в книжці "Ніч без кінця" цитують свідчення людини, яка пережила Голокост і заявила, що сільський голова Едвард Маліновський допоміг вижити одній єврейці, повідомляє "Громадське". Крім того, він може бути причетний до страти євреїв: ідеться про те, що він розповів нацистам про перебування 22 євреїв, яких згодом убили.

Племінниця Маліновського Філомена Ліщинська заявила, що історики пропустили інформацію про те, що після війни її дядька виправдали у звинуваченнях у співпраці з нацистами. Вона вимагала компенсації у 100 тисяч злотих (27 тисяч доларів) та офіційних вибачень у ЗМІ.

Жінку підтримує організація "Польська ліга проти наклепництва", яка вважається наближеною до керівної партії "Право і справедливість", а також раніше отримувала державні гранти. У Лізі заявили, що обидва історики винні в "паплюженні доброго імені польського героя", а це завдає шкоди всім полякам.

Суд не зобов'язав виплачувати компенсацію, натомість від істориків вимагають написати вибачення племінниці, опублікувати цю заяву на сайті Польського центру досліджень Голокосту та виправити уривок про Маліновського в наступних виданнях, пише The Guardian.

Суддя Ева Йончик сказала, що рішення не повинно вплинути на академічні дослідження, натомість професорка Енгелькінг вважає, що це рішення небезпечне для свободи слова. На її думку, науковцям хочуть показати, які теми краще не чіпати.

Професори Грабовський та Енгелькінг планують подавати апеляцію.

Противники рішення

Головний рабин Польщі Майкл Шудріч назвав позов спробою "залякування" дослідників. Всесвітній єврейський конгрес рішення суду "збентежило", а у Всесвітній організації реституції євреїв (WJRO) проти такого рішення.

"Розповідь історії не повинна блокуватися чи обмежуватися. Це рішення шкодить відкритому та чесному примиренню з минулим. Польща повинна заохочувати відкрите дослідження своєї історії", - зазначив глава WJRO Гедеон Тейлор.

Ізраїльський центр пам’яті жертв Голокосту "Яд Вашем" веде статистику країн за кількістю "Праведників народів світу", тобто людей, які рятували євреїв. Станом на 1 лютого 2020-го центру відомо про 7 112 поляків, які допомагали євреям - це найбільше серед усіх країн. Цей центр назвав рішення суду "атакою на зусилля з відтворення повної та збалансованої історії Голокосту".

У 2018 році в Польщі ухвалили закон, що передбачає цивільне покарання за неправдиві звинувачення польської нації чи держави у злочинах Голокосту. Після цього критики влади звинувачують уряд у спробах відбілити участь Польщі в геноциді євреїв.

Як пише кореспондент BBC з Варшави Адам Істон, уряд Польщі визнає, що окремі поляки вчиняли злочини проти євреїв, але воліє, щоб історики концентрувалися на тому, що Польща була насамперед жертвою нацистів.

Відомо, що під час Другої світової війни загинули щонайменше шість мільйонів поляків, з яких 3 мільйони - євреї.

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