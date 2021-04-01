У Польщі двоє чоловіків готували теракт проти мусульман за допомогою отруйних речовин

Польські спецслужби викрили трьох чоловіків, причетних до планування нападу на релігійний об'єкт ісламської громади. Двоє із них нібито хотіли розпорошити там отруйну речовину.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на польський телеканал TVN24.

Національна прокуратура оголосила обвинувачення трьом чоловікам. Двоє нестимуть відповідальність за підготовку вибуху, який міг загрожувати життю та здоров'ю багатьох людей та майну у великих розмірах. Третього звинувачують у незаконному зберіганні вибухівки.

Як повідомив речник міністра-координатора з питань спецслужб Польщі Станіслав Жарин, ідея зловмисників полягала в тому, щоб "запобігти ісламізації Польщі".

"Обвинувачені дотримувалися крайніх правих поглядів. Один із них публічно вказав на необхідність знищення релігійних груп, закликав до насильства, вчинення злочинів та ненависті на основі національних, етнічних, расових та релігійних відмінностей", - сказав Жарин.

За його словами, ще один чоловік закликав до переслідування тих, хто прибув з-за кордону.

Під час обшуків в одного з обвинувачених вилучили вибухівку, чотири одиниці вогнепальної зброї включно із саморобним пістолетом-кулеметом, боєприпаси, а також прекурсори для виробництва наркотиків. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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