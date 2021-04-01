Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Польщі двоє чоловіків готували теракт проти мусульман за допомогою отруйних речовин

Підозрюваних викрили спецслужби
Польські спецслужби викрили трьох чоловіків, причетних до планування нападу на релігійний об'єкт ісламської громади. Двоє із них нібито хотіли розпорошити там отруйну речовину.
У Польщі двоє чоловіків готували теракт проти мусульман за допомогою отруйних речовин Фото з вільних джерел

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на польський телеканал TVN24.

Національна прокуратура оголосила обвинувачення трьом чоловікам. Двоє нестимуть відповідальність за підготовку вибуху, який міг загрожувати життю та здоров'ю багатьох людей та майну у великих розмірах. Третього звинувачують у незаконному зберіганні вибухівки.

Як повідомив речник міністра-координатора з питань спецслужб Польщі Станіслав Жарин, ідея зловмисників полягала в тому, щоб "запобігти ісламізації Польщі".

"Обвинувачені дотримувалися крайніх правих поглядів. Один із них публічно вказав на необхідність знищення релігійних груп, закликав до насильства, вчинення злочинів та ненависті на основі національних, етнічних, расових та релігійних відмінностей", - сказав Жарин.

За його словами, ще один чоловік закликав до переслідування тих, хто прибув з-за кордону.

Під час обшуків в одного з обвинувачених вилучили вибухівку, чотири одиниці вогнепальної зброї включно із саморобним пістолетом-кулеметом, боєприпаси, а також прекурсори для виробництва наркотиків. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Читайте також: У Польщі затримали нападника, який важко поранив двох українських студентів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 01 2021 17:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.