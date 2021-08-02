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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Польщі і далі знижується підтримка керівної партії

Згідно з опитуванням, ПіС може розраховувати на 32% підтримки, "Громадянська коаліція" - 19%
Польська опозиція (без врахування "Конфедерації") має явну перевагу - понад 10% - над керівною партією "Право і справедливість" (ПіС).
У Польщі і далі знижується підтримка керівної партії Фото: Reuters

Про це свідчать результати опитування IBRiS для Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Згідно з опитуванням, ПіС може розраховувати на 32% підтримки, "Громадянська коаліція" - 19%, Польща 2050 - Шимон Головня - 18%, Ліві - 8%, Конфедерація - 6%, PSL-Коаліція Польща - 5%. 12% опитаних не визначились з відповіддю.

"Ми спостерігаємо збільшення підтримки угруповання Шимона Головні, але його динаміка зупинилася. Буквально тиждень тому в наших дослідженнях Польща 2050 мала результати, рівні з "Громадянською коаліцією", - сказав глава IBRiS Марцін Дума.

Дослідження популярності лідерів також показує, що Шимон Головня програє особисте зіткнення з мером Варшави, заступником голови "Громадянської платформи" Рафалом Тшасковським.

Після різкого падіння рейтингу восени, після рішення Конституційного трибуналу про аборти, ПіС показує результат вище 30%, але з тенденцією до зниження (на 1 пункт порівняно з січнем). Це може означати, що виборці, які пішли восени, не повертаються до ПіС.

Однак найважливішим висновком опитування є те, що якби вибори відбулися минулої неділі, ПіС не отримав би більшості місць у парламенті.

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08 02 2021 13:54
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