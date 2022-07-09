RSS
НОВИНИ

Польща має двох союзників - Україну та Британію - Качинський

Ольга
Матарикіна
Качинський розкритикував Європейський Союз, назвавши його політику "неоімперською"
Польща має двох союзників - Україну та Британію - Качинський Фото: з вільних джерел

Лідер польської правлячої партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський вважає, що Польща може орієнтуватися лише на двох союзників - Україну та Велику Британію.

Таку заяву Качинський зробив на економічному форумі в польському місті Карпач, повідомляє  "Європейськоа правда".

"Часи міняються, і з цих часів, виходячи з нашого досвіду, ми бачимо, що маємо лише двох союзників. По-перше, це Україна. А наш другий союзник - це Англія", - заявив він.

За словами Качинського, в новий час "Україна виграє війну, а ми будемо поруч із Україною".

Разом із тим, лідер ПіС розкритикував Європейський Союз, назвавши його політику "неоімперською".

"Колись у нас був вибір між росією та ЄС. Ми зробили цей вибір, оскільки не хотіли повернення в те життя, яке мали раніше, цей вибір був очевидним. Так, ЄС справді допоміг нам, зокрема із сільським господарством, селами і безробіттям", - сказав Качинський.

Але тепер ми бачимо зовсім іншу політику ЄС. Нова політика ЄС базується на принципі: хто сильніший - той має рацію. І ця політика є неоімперською", - додав він.

Раніше Ярослав Качинський, який цього року пішов з посади віцепрем'єра Польщі, не менш критично відгукувався про Європейський Союз.

Так, у грудні 2021 року він заявив, що Німеччина намагається перетворити ЄС на "німецький четвертий рейх". А обґрунтовуючи відмову запровадити євро, казав, що це "означало б радикальне зубожіння поляків, велике їх пограбування".

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни, Польща надала Україні допомогу на суму понад 2,1 млрд євро.


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 09 2022 21:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Припинення постачання газу в Європу - це останнє свідоцтво краху росії як наддержави – Лоуренс Фрідман

Припинення постачання газу в Європу - це останнє свідоцтво краху росії як наддержави – Лоуренс Фрідман

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.