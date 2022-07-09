Польща має двох союзників - Україну та Британію - Качинський
Лідер польської правлячої партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський вважає, що Польща може орієнтуватися лише на двох союзників - Україну та Велику Британію.
Таку заяву Качинський зробив на економічному форумі в польському місті Карпач, повідомляє "Європейськоа правда".
"Часи міняються, і з цих часів, виходячи з нашого досвіду, ми бачимо, що маємо лише двох союзників. По-перше, це Україна. А наш другий союзник - це Англія", - заявив він.
За словами Качинського, в новий час "Україна виграє війну, а ми будемо поруч із Україною".
Разом із тим, лідер ПіС розкритикував Європейський Союз, назвавши його політику "неоімперською".
"Колись у нас був вибір між росією та ЄС. Ми зробили цей вибір, оскільки не хотіли повернення в те життя, яке мали раніше, цей вибір був очевидним. Так, ЄС справді допоміг нам, зокрема із сільським господарством, селами і безробіттям", - сказав Качинський.
Але тепер ми бачимо зовсім іншу політику ЄС. Нова політика ЄС базується на принципі: хто сильніший - той має рацію. І ця політика є неоімперською", - додав він.
Раніше Ярослав Качинський, який цього року пішов з посади віцепрем'єра Польщі, не менш критично відгукувався про Європейський Союз.
Так, у грудні 2021 року він заявив, що Німеччина намагається перетворити ЄС на "німецький четвертий рейх". А обґрунтовуючи відмову запровадити євро, казав, що це "означало б радикальне зубожіння поляків, велике їх пограбування".
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни, Польща надала Україні допомогу на суму понад 2,1 млрд євро.
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