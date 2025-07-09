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У Польщі можуть заблокувати Х (Twitter)

09 липня 2025, 16:43
У Польщі можуть заблокувати Х (Twitter)
Фото: з вільних джерел
Новий чат-бот Grok належить компанії xAI Ілона Маска і вже встиг "вляпатись" у скандал.

Уряд Польщі може заблокувати роботу соцмережі Х (Twitter) через те, що чат-бот Grok, що працює на базі штучного інтелекту і публікував антисемітські висловлювання, а також образливі коментарі на адресу прем'єр-міністра Дональда Туска.

Про це сказав віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський в інтерв’ю RMF24.

Видання пише, що платформа видалила кілька дописів Grok, які містили підозрілі антисемітські висловлювання, а також Grok  висловлював похвалу Адольфу Гітлеру.

Крім того, були лайливі коментарі ШІ Grok на адресу Туска, його політичну кар'єру та особисте життя, а ще чат-бот називав Туска "клятим зрадником", "рудою повією" і "опортуністом, який продає суверенітет за посади в ЄС".

Польський міністр висловив "огиду" до того, що відбувається на соціальній платформі Ілона Маска, де також працює чат-бот Grok.

"Я читав про те, що відбувається, і маю враження, що ми вступаємо на вищий рівень мови ненависті, який керується алгоритмами, і що сьогодні закривати на це очі, не помічати або сміятися над цим…є помилкою", – сказав Гавковський.

В уряді планують повідомити про порушення до Європейської комісії, аби вона це розслідувала і наклала штраф на Х.

На запитання про можливість блокування Х у Польщі міністр відповів: "Я б розглядав такі можливості. Я нічого не виключаю" і додав, що наразі планів щодо блокування Х в Польщі немає.

"Ми повинні мати не тільки юридичні можливості, але й право приймати рішення, наприклад, про те, що ці платформи припинили роботу", – зазначив Гавковський.

Лише вчора чат-бот Ілона Маска Grok оприлюднив неприйнятний контент.

 

ПольщаGrok

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