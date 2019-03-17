CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ польському Кракові під час будівельних робіт біля королівського замку Вавеля загинув громадянин України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі на будівництві загинув українець
Причини інциденту розслідують прокуратура та поліція
Фото: gazetakrakowska.pl
Інцидент стався внаслідок зсуву ґрунту та обвалу підпірної стінки, під час виконання робіт з її укріплення, повідомляє Gazeta Krakowska.
На місце інциденту прибули медики, пожежна служба та поліція, врятувати 45-річного чоловіка намагалися близько години, однак безуспішно.
Фото: Gazeta Krakowska.
Причини інциденту розслідують прокуратура та поліція.
Протизсувні роботи на схилах замку проводяться з грудня 2018 року на замовлення місцевої влади.
Раніше у Польщі перекинувся мікроавтобус з американськими військовими, шестеро постраждали, при чому двоє мають серйозні травми.
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