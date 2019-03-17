У Польщі на будівництві загинув українець

У польському Кракові під час будівельних робіт біля королівського замку Вавеля загинув громадянин України.

Інцидент стався внаслідок зсуву ґрунту та обвалу підпірної стінки, під час виконання робіт з її укріплення, повідомляє Gazeta Krakowska.

На місце інциденту прибули медики, пожежна служба та поліція, врятувати 45-річного чоловіка намагалися близько години, однак безуспішно.



Фото: Gazeta Krakowska.

Причини інциденту розслідують прокуратура та поліція.

Протизсувні роботи на схилах замку проводяться з грудня 2018 року на замовлення місцевої влади.

Раніше у Польщі перекинувся мікроавтобус з американськими військовими, шестеро постраждали, при чому двоє мають серйозні травми.