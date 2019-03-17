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У Польщі на будівництві загинув українець

Причини інциденту розслідують прокуратура та поліція
У польському Кракові під час будівельних робіт біля королівського замку Вавеля загинув громадянин України.
У Польщі на будівництві загинув українець Фото: gazetakrakowska.pl

Інцидент стався внаслідок зсуву ґрунту та обвалу підпірної стінки, під час виконання робіт з її укріплення, повідомляє Gazeta Krakowska.

На місце інциденту прибули медики, пожежна служба та поліція, врятувати 45-річного чоловіка намагалися близько години, однак безуспішно. 


Фото:  Gazeta Krakowska.

Причини інциденту розслідують прокуратура та поліція.  

Протизсувні роботи на схилах замку проводяться з грудня 2018 року на замовлення місцевої влади. 

Раніше у Польщі перекинувся мікроавтобус з американськими військовими, шестеро постраждали, при чому двоє мають серйозні травми.

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17 03 2019 12:33
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