ПОЛІТИКА НОВИНИУ другому турі голосування, яке пройшло в неділю, Анджей Дуда здобув підтримку 51,03% голосів - за нього проголосували 10 440 648 виборців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі офіційно оголосили про переобрання Дуди президентом
Його опонента мера Варшави Рафала Тшасковського підтримали 48,97% або 10 018 263 виборців
Анджей Дуда. Фото: petroecho.pl
Національна виборча комісія Польщі оголосила офіційні результати президентських виборів, перемогу у яких здобув чинний президент Анджей Дуда.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У другому турі голосування, яке пройшло в неділю, Анджей Дуда здобув підтримку 51,03% голосів - за нього проголосували 10 440 648 виборців.
Його опонента мера Варшави Рафала Тшасковського підтримали 48,97% або 10 018 263 виборців.
Відповідно різниця між кандидатами становила 422 385 голосів. Явка склала 68,18%.
Нагадаємо, що 30 червня чинний президент Польщі Дуда виграв перший тур виборів глави держави
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