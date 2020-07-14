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У Польщі офіційно оголосили про переобрання Дуди президентом

Його опонента мера Варшави Рафала Тшасковського підтримали 48,97% або 10 018 263 виборців
У другому турі голосування, яке пройшло в неділю, Анджей Дуда здобув підтримку 51,03% голосів - за нього проголосували 10 440 648 виборців.
У Польщі офіційно оголосили про переобрання Дуди президентом Анджей Дуда. Фото: petroecho.pl

Національна виборча комісія Польщі оголосила офіційні результати президентських виборів, перемогу у яких здобув чинний президент Анджей Дуда. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

У другому турі голосування, яке пройшло в неділю, Анджей Дуда здобув підтримку 51,03% голосів - за нього проголосували 10 440 648 виборців.

Його опонента мера Варшави Рафала Тшасковського підтримали 48,97% або 10 018 263 виборців.

Відповідно різниця між кандидатами становила 422 385 голосів. Явка склала 68,18%. 

Нагадаємо, що 30 червня чинний президент Польщі Дуда виграв перший тур виборів глави держави

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14 07 2020 10:30
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