У Польщі передумали передавати Україні F-16

У Міноборони заявили, що не обговорювали питання передачі Україні своїх винищувачів, попри заяву прем’єр-міністра країни.

Заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що Польща не обговорювала відправлення винищувачів F-16 до України.

Про це він написав у вівторок, 31 січня, у твітері.

"Теми про передачу польських F-16 немає", – написав він у відповідь на критику опозиції такого потенційного рішення.

Питання, на яке відповів польський чиновник, порушив у соцмережі депутат Сейму Павло Крутул, який входить до комісії з питань оборони. Він назвав можливу передачу цих літаків українській стороні загрозою "роззброєння Польщі".

"Якщо Міноборони передасть Україні польські винищувачі F-16 замість російських МіГ-29, це означає, що ми роззброюємось!" – вважає Крутул.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова надати Україні свої літаки F-16.