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У Польщі перестануть міняти гривні на злоті за курсом НБУ

Після 10 вересня завершиться термін дії договору між Національним банком України та Польським національним банком про обмін готівкової гривні на злоті за офіційним курсом НБУ.
У Польщі перестануть міняти гривні на злоті за курсом НБУ Злотий. Фото: Reuters

Про це повідомляє Polskie Radio 24.

"Безкоштовний обмін до 10 000 грн на злоті для повнолітніх громадян України триватиме до 10 вересня", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили, 25 березня 2022 року Польський національний банк підписав договір з Національним банком України, завдяки якому кожен біженець з України отримав можливість поміняти українські гривні (до 10 000 гривень) на польські злоті за офіційним курсом НБУ.

Однак договір припинить свою дію після 10 вересня. До цього часу ще можна буде скористатися можливістю від PKO Bank Polski обміняти гривні на злоті без комісії.

"Одна особа може обміняти більше одного разу, але загальна вартість усіх операцій не може перевищувати 10 000 грн. Відділення приймають лише купюри номіналом 100, 200, 500 та 1000 грн. Гроші виплачуються як готівкою, так і безготівковим розрахунком. Із собою треба мати закордонний паспорт чи ID-картку", - ідеться у повідомленні. 

За даними Національного банку Польщі, з моменту запуску програми нею скористалися приблизно 80 тисяч осіб. Вони обміняли у відділеннях PKO Bank Polski 681 млн гривень. Це приблизно 93 млн злотих.

Раніше повідомлялось, що з Польщі в Україну повернулось більше 4 мільйонів українців.

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30 08 2022 13:07
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